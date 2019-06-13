/ В Челябинске пройдет всероссийский Олимпийский день

В мероприятии примут участи известные южноуральские спортсмены.

В Челябинске пройдет Олимпийский день. Мероприятие состоится в воскресенье, 16 июня в парке имени Гагарина пройдет ряд спортивных мероприятий, посвященных этому дню. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта, праздник приурочен ко 2-м Европейским играм в Минске и 125-летию создания Международного олимпийского комитета.

Самые известные спортсмены Южного Урала примут участие в мероприятии. Празднование ХХХ Олимпийского дня состоится 16 июня в ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина с 12.00 до 15.00. В программе мероприятия: праздничный концерт, встреча с олимпийскими чемпионами, легкоатлетический забег «Олимпийская миля» для всех возрастов, выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», конкурс «Знатоки олимпизма», презентация спортивных школ города. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Вторым этапом Олимпийского дня-2019 станет проведение мероприятия «Челябинск олимпийский». Место и время проведения — Легкоатлетический манеж УралГУФК, который пройдет 20 июня с 11.00 до 13.00. Отметим, что вход на мероприятие свободный.