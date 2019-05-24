/ О полном восстановлении в правах Российского антидопингового агентства заявил министр спорта

«В отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения», — сказал Павел Колобков.



Всемирное антидопинговое агентство полностью восстановило антидопинговое агентство России в правах. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр спорта России Павел Колобков. По словам функционера, все поставленные перед РУСАДА условия выполнены, а на данный момент между двумя ведомствами установлены нормальные рабочие отношения.

Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения. — цитируют РИА Новости Павла Колобкова.

По словам министра, сейчас нужно заниматься вопросом восстановления реноме лабораторий, а также другими моментами.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября прошлого года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на невыполненное в срок решение исполкома всемирного агентства о предоставлении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.