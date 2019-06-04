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/ «Трактор» стал победителем конкурса спортивного маркетинга

«Трактор» стал победителем конкурса спортивного маркетинга

Конференция MarSpo - 2019 состоялась в Москве.
сегодня в 15:23
  |  Хоккей

Хоккейный клуб «Трактор» стал победителем в номинации «Лучшая работа клубного телевидения» на международной конференции MarSpo Awards — 2019, которая прошла в Москве. В рамках конференции состоялась защита проектов и награждение победителей всероссийской премии в области спортивного маркетинга.

Форум объединяет представителей разных спортивных федераций. В деловой программе выступили более 50 спикеров, в том числе топ-менеджеры Немецкой хоккейной лиги, футбольной лиги Испании, российской Премьер-лиги, а также представители спортивных клубов Монако, Греции и России. По условиям конкурса каждая организация могла подать не боле трех заявок. После заочного этапа был определен шорт-лист финалистов, а победителя определяли на очной защите проектов непосредственно на конференции.

«Трактор» в этом году заявил о своих креативных и маркетинговых достижениях в двух номинациях. В номинации «Лучший проект по работе с болельщиками» в шорт-лист вошел проект под названием «Селебрити-маркетинг: как увеличить аудиторию и привлечь „звезду“ за 0 рублей» о сотрудничестве клуба с группой «Триагрутрика», Витей АК, участниками проекта «Песни на ТНТ» и звездной диаспорой болельщиков в Москве. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

В конкурсе на лучшую работу клубного телевидения «Трактор» представил вирусные ролики, которые собрали рекордное количество просмотров. Клубный кейс под названием «Цена — качество — новая аудитория, или как снимать вирусный контент за 23 тысячи рублей за сезон» высоко оценило жюри. Отметим, что в прошлом году «Трактор» впервые участвовал в конкурсе и стал серебряным призером сразу в двух номинациях — с проектом по работе с болельщиками «Поколение Т: 70 лет нашей эры» и промо-роликом сезона 217/2018 «Сила в поколении».

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