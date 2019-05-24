/ Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями прошел в Челябинске

Мероприятие организовано в рамках программы «Доступная среда».

Муниципальная лыжная база на Лесопарковой, 2а, в этот четверг, 23 мая, приняла областной спортивный праздник для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. Мероприятие было организовано МБУ «Спортивный город» совместно с Министерством социальных отношений региона и реабилитационным центром «Импульс» в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2016−2020 годы.

Всего в спортивном празднике приняли участие 85 южноуральцев, среди которых были спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха из государственных, муниципальных учреждений и общественных организаций Челябинска, Аргаяшского, Саткинского, Увельского и Уйского муниципальных районов.

МБУ «Спортивный город» впервые стал организатором этого ежегодного спортивного праздника. Его главная задача — объединить людей с инвалидностью и их сверстников, не имеющих инвалидности. Мы очень рады, что нам выпала честь провести такое ответственное мероприятие и будем рады видеть всех участников соревнований снова. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

В рамках мероприятия спортсмены соревновались в трех дисциплинах — эстафетный бег, броски в баскетбольное кольцо и перетягивание каната. В перерывах с творческими номерами выступал танцевальный коллектив «Адреналин».

Отметим, что по итогу спортивного праздника все участники получили памятные подарки. А командам-победителям вручили памятные кубки и дипломы.