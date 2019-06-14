/ В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

В соревнованиях выступят спортсмены из более 30 стран мира.

Лучшие фигуристы мира соберутся в Челябинске этой осенью. С 12 по 14 сентября в ледовой арене «Трактор» пройдет этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены из 30 стран.

На арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. Между собой они разыграют 4 комплекта наград: в одиночном катании среди юниоров и юниорок, а также в парном катании и танцах на льду.

Юниорские Гран-при по фигурному катанию являются одним из основных элементов международного календаря мирового фигурного катания. Эти соревнования проводятся с осени 1997 года. В нынешнем году Международный союз конькобежцев (ISU) доверил право провести один из этапов серии Гран-при Челябинску. Отметим, что через данные соревнования прошли все фигуристы, которые ныне успешно выступают на взрослом уровне, они становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, престижных коммерческих турниров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что международная серия Гран-при проводится в городах Европы, США и Японии. В этом сезоне России доверили два крупных международных состязания: Гран-при среди взрослых спортсменов состоится в Москве, юниорский этап — в Челябинске.

Напомним, что Челябинск уже принимал представительные соревнования по фигурному катанию. В 2016 году на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России по этому виду спорта.