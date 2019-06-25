/ Первый канал покажет этап Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

Комментировать соревнования будет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Первый канал покажет этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который пройдет этой осенью в Челябинске. Съемочная бригада уже провела инспекцию в арене «Трактор», где и состоятся соревнования. Комментировать Гран-при среди юниоров будет Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.



В декабре 2016 года, когда Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию, комментировала выступления спортсменов легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова. Тогда она осталась довольна организацией турнира в Челябинске. С радостью будем ждать ее приезда на Гран-при. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Едокимов.



Отметим, что юниорские Гран-при по фигурному катанию являются одним из основных элементов международного календаря мирового фигурного катания. Эти соревнования проводятся с осени 1997 года. В этом году соревнования пройдут в Челябинске.



На арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры мира от 13 до 19 лет из более чем 30 стран. Они разыграют между собой 4 комплекта наград в одиночном, парном катаниях и танцах на льду.

