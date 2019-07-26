Открыт набор волонтеров на международные соревнования по фигурному катанию

Главное требование – полная занятость и возраст старше 16 лет.

С 12 по 14 сентября в челябинской арене «Трактор» состоится этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Для проведения этого мероприятия требуется волонтеры, которые будут работать по направлениям: лингвистика, спортивное направление, работа со зрителями, СМИ, аккредитация и другие.

«Челябинск не в первый раз будет принимать крупные международные спортивные мероприятия. В волонтерском корпусе есть ребята, которые уже работали на первенстве юниоров и чемпионате России. Но мы всегда рады новым лицам в наших рядах. От вас требуется только полная занятость на время проведения состязаний и возраст старше 16 лет», – рассказала Алёна Персидская, руководитель волонтерского корпуса этапа Гран-при.

Напомним, что Гран-при среди юниоров по фигурному катанию проводятся с 1997 года. В этом году Челябинску доверили право провести один из этапов соревнований. В данном турнире выступят сильнейшие спортсмены мира из 36 стран. Чтобы подать заявку на регистрацию в качестве волонтера, нужно заполнить онлайн-анкету.