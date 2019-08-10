Челябинка выиграла «золото» на этапе Кубка мира по плаванию

Соревнования проходили в Китае.

Челябинская спортсменка Виталина Симонова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Китае. Симонова отличилась на дистанции 200 метров брассом. Она опередила серебряного и бронзового призеров из Поднебесной на 3 и 3,5 секунды соответственно.

Состязания по плаванию в городе Цзинань завершатся сегодня, 10 августа.

Отметим, что в прошлом году Виталина Симонова, заслуженный мастер спорта России, добыла 15 наград на семи этапах Кубка планеты. Среди них одна золотая, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Однако этого не хватило, чтобы попасть в восьмерку сильнейших в абсолютном зачете среди женщин. Также Симонова в 2018 году завоевала «золото» чемпионата Европы в Глазго, Шотландия.