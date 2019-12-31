Чем запомнится южноуральцам 2019 год

События, вошедшие в историю региона.

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Его зовут Текслер

Резонансным событием стало назначение на пост главы региона нового губернатора, который, как мы успели выяснить, любит много работать и делать сюрпризы в виде «разворотов Текслера» и отставки чиновников, не справляющихся со своими прямыми обязанностями.

День Победы

Наряду со всей страной, Челябинск отмечал событие мирового масштаба. Программа празднования была насыщенной и обширной. Весь культурный потенциал города был направлен на проведение патриотических мероприятий. Одно из значимых событий — открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

Женщина у руля

В 2019 году городской администрацией руководили три человека: Евгений Тефтелев — он был отправлен в отставку экс-губернатором, Владимир Елистратов — получил вольную от губернатора нынешнего, и сейчас в кресло впервые села женщина — Наталья Котова. По правде говоря, сидит Наталья Петровна мало, все больше бегает по городу, проверяя вверенное ей хозяйство. У нас за всем нужен строгий глаз контроля.

Симфонический оркестр

Так и хочется написать «событие века», ведь ждали этого в городе-миллионнике более 50 лет. На прослушивание в Челябинск приезжали музыканты со всей страны, и лучшие из них уже презентовали свое мастерство в Санкт-Петербурге и, конечно, местной публике. Спасибо Денису Мацуеву за участие, спасибо Алексею Текслеру за понимание, что для города оркестр крайне важен.

Новый терминал аэропорта

Тоже долго ждали. Теперь Челябинск добавит себе статусности. Современный терминал оснащен четырьмя телетрапами, пространством для матери и ребенка, возможностью принимать маломобильных пассажиров, а его пропускная способность — 900 человек в час. Новый аэропорт планирует расширить количество внутренних авиалиний, а также расположить к себе иностранных гостей.

ШОС и БРИКС

А гости, в связи с саммитами, точно будут. У некоторых от этого сочетания уже мозоль на языке — сколько шума наделало предстоящее событие, которое и вовсе грозили отменить. В 2019 стало уже точно известно — саммитам быть, ряд встреч и спортивных мероприятий пройдет именно в столице Южного Урала, которая сейчас активно преображается к важному приему.

Спортивные мероприятия

Указы президента нужно выполнять, наша задача — поставить на путь здорового образа жизни 70% населения, но мы можем больше — так считает наш губернатор. Из особенно важных спортивных турниров среди профессионалов следует отметить Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, прошедший в Челябинске в сентябре и Кубок мира по сноуборду, проведенный в декабре в Магнитогорске. Громкой была и летняя победа нашего земляка, боксера Сергея Ковалева, над британцем Энтони Ярдом. А вот на протяжении всего года, не дает покоя фанатам происходящее в хоккейном клубе «Трактор»: смена руководства, тренеров, бойкоты, череда поражений... Так что сегодня загадаем под бой курантов, чтобы «черно-белые» отразили все атаки в наступающем 2020.