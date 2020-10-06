Челябинск в третий раз в истории примет чемпионат России по фигурному катанию

Соревнования пройдут в конце декабря на арене «Трактор».

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В Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Состязания состоятся с 22 по 27 декабря на арене «Трактор».



Столица Южного Урала не в первый раз примет соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России, а в 2019 году в Челябинске состоялось Гран-при среди юниоров.

«Наш город безупречно провел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Руководители Федерации фигурного катания на коньках России высоко оценили уровень организации соревнований. И у нас нет никаких сомнений в том, что и в этот раз соревнования на арене „Трактор“ пройдут на самом высоком организационном уровне»,— отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Отметим, что сам чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске в третий раз. Кроме 2016 года соревнования состоялись в столице Южного Урала в 1993 году. Добавим, согласно критериям Федерации фигурного катания России, национальный чемпионат является контрольным при формировании сборной к чемпионату Европы. Напрямую в состав попадут фигуристы, занявшие первые два места, третью путёвку определит тренерский совет.