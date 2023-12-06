В Челябинске провели турнир по самбо в честь 100‑летия общества «Динамо»

В соревнованиях выступили более 100 юных спортсменов

В Челябинске завершились областные соревнования по самбо, посвященные 100-летию общества «Динамо». В турнире выступили сильнейшие юные спортсмены региона в возрастной категории 10—13 лет. Уверенную победу в командном зачете одержали самбисты из челябинской спортшколы «Динамо», сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В торжественной церемонии открытия первенства приняли участие заместители председателя ЧРО общества «Динамо» Анатолий Ситников и Сергей Болгар, а также вице-президент Федерации самбо Челябинской области Сергей Пруцков и директор СШОР «Динамо» Андрей Беляков.

В приветственном слове к участникам соревнований присутствующие гости пожелали юным спортсменам выдержки, бодрости духа, достойных соперников и заслуженных побед.

В рамках соревнований за вклад в развитие и популяризацию самбо в Челябинской области почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены председатель регионального отделения общества «Динамо», генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков и заместитель председателя ЧРО «Динамо» Сергей Болгар.

В командном зачете не было равных хозяевам соревнований, самбистам из спортшколы «Динамо». В большинстве весовых категорий они стали победителями и призерами турнира. Для многих из участников турнира это были первые серьезные соревнования, которые дали им возможность получить бесценный опыт и практику для участия в более ответственных стартах.

Лидеры южноуральской команды сейчас готовятся к старту в чемпионате и первенстве УрФО, которые пройдут в Верхней Пышме (Свердловская область). Эти соревнования состоятся с 12 по 16 декабря. Челябинская область делегирует на турнир одну из самых многочисленных команд.