Боксеры ЦСКА и «Динамо» сразятся в матчевой встрече в Москве

В турнире примет участие челябинец Эдмонд Худоян

Завтра, 7 декабря, в Москве пройдет матчевая встреча между боксерами, представляющими общества «Динамо» и ЦСКА. На ринг «ВТБ-Арены» выйдет и челябинец Эдмонд Худоян. Бронзовый призер чемпионата мира — 2023 сразится за «бело-голубых» в поединке с опытным «армейцем» Володей Мнацаканяном, сообщает Федерация бокса России.

«Грандиозное событие под названием „Матч века“ посвящено столетнему юбилею „Динамо“ и ЦСКА. Почти век прошел с момента первой матчевой встречи команд. Теперь зрители увидят семь бескомпромиссных поединков в олимпийских весовых категориях, а также концертную программу», — сообщают организаторы события, Федерация бокса России.

В турнире примут участие ведущие российские боксеры, добившиеся успеха как на российской, так и международной арене. Самые опытные и титулованные из них — призер Олимпийских игр Андрей Замковой, бронзовые призеры чемпионата мира Дмитрий Двали и Габил Мамедов. Выступит в турнире за «Динамо» и челябинский боксер Эдмонд Худоян, пятикратный чемпион России.

Полностью состав участников «Матча века» выглядит следующим образом:

До 51 кг: Володя Мнацаканян (ЦСКА) — Эдмонд Худоян («Динамо»)

До 57 кг: Дмитрий Двали (ЦСКА) — Бахтовар Назиров («Динамо»)

До 63,5 кг: Алексей Мазур (ЦСКА) — Габил Мамедов («Динамо)

До 71 кг: Андрей Замковой (ЦСКА) — Владислав Чепижко («Динамо»)

До 80 кг: Раджаб Раджабов (ЦСКА) — Андрей Ефременко («Динамо»)

До 92 кг: Сергей Слободян (ЦСКА) — Денис Козлов («Динамо»)

92+ кг: Артем Сусленков (ЦСКА) — Ярослав Дороничев («Динамо»)

Тренеры — Сергей Зеленин и Сергей Мизерия

«История „Динамо“ и бокса началась одновременно, это 1923 год, первые армейские и динамовские секции зарождались тогда. Бокс был запрещен, но усилиями энтузиастов была пробита бюрократическая стена, было доказано, что это нужно здоровью нации. Мы считаем, что бокс является одним из наших профильных соревнований. Думаем, что вместе с федерацией бокса мы делаем большое дело и закладываем задел на будущее», — считает зампредседателя спортобщества «Динамо» Сергей Гусаров.

Матчевое противостояние по боксу между московскими «Динамо» и ЦСКА является российской и советской классикой, эта встреча подарит зрителям праздник, в своем выступлении отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Начальник ЦСКА Артем Громов сказал, что основная задача матчевой встречи по боксу между спортсменами «Динамо» и ЦСКА — показать, что для сборной России эти два спортивных общества едины.

В прямом эфире «Матч века» покажет телеканал «Матч ТВ».

Возрастное ограничение: 6+