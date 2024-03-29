В Челябинске провели семейный фестиваль комплекса ГТО

Его участниками стали 14 команд, а победу одержала семья Кожуховых

Сегодня, 29 марта, в Челябинске провели первый этап всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Победу и путевку в следующий этап состязаний завоевала семья Кожуховых. В ней были представлены три поколения спортсменов — компанию супругам Андрею и Ирине составили дочка Лена и бабушка Людмила Кирилловна.

В состав команды, по условиям проведения соревнований, должны были входить четыре участника семьи — ребенок, мама с папой, а также бабушка или дедушка семейства. Всем им необходимо было выполнить комплекс нормативов ГТО — прыжок в длину, бег на 30 и 60 метров, подтягивания на перекладине, отжимания, упражнения на гибкость и пресс.

В зависимости от возрастной ступени комплекса ГТО и показанных результатов каждому участнику начислялись баллы, затем они суммировались и подводился общий зачет среди семейных команд.

Лучший результат показала семья Кожуховых. Спортивная семья из Челябинска выиграла отборочный этап со значительным отрывом от соперников. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: они уже не первый год показывают лучшие результаты на региональных состязаниях, а в прошлом году представляли Южный Урал на всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд в Санкт-Петербурге.

Победители соревнований уверены, что секрет их побед — в регулярных тренировках. Андрей Кожухов рассказал, что еженедельно они выходят на легкоатлетические пробежки, стараются по возможности посещать тренажерный зал и плавательный бассейн.

«Да, скорей всего, я стал инициатором того, что мы всей семьей регулярно занимаемся физической культурой и спортом. Спортивные результаты для нас не главное, хотя и стремимся побеждать на разных состязаниях. Важно то, что у детей есть интерес к активному и здоровому отдыху, они растут крепкими и здоровыми», — считает Андрей Кожухов.

Впереди самые активные и спортивные семейные команды ждет второй этап состязаний — региональный. Его победитель отправится на всероссийский финал. Планирует туда отправиться и семейство Кожуховых. В прошлом году им не удалось показать высокий результат, но зато они теперь знают, к чему и как нужно стремиться.