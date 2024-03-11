Спортсмены Златоуста выиграли зимний областной фестиваль комплекса ГТО

В тройке призеров также команды из Сатки и Магнитогорска

В Чебаркуле завершился IX зимний областной Фестиваль комплекса ГТО, победителем которого стали спортсмены из Златоуста. Они опередили команды из Сатки и Магнитогорска, занявшие второе и третье места соответственно. Фестиваль собрал более 150 спортсменов из 11 команд Челябинской области, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

На областном зимнем Фестивале ГТО, прошедшем в чебаркульском МАУ «Физкультура и спорт», участникам необходимо было выполнить несколько упражнений комплекса. Среди них — бег на лыжах, поднимание туловища лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, а также стрельба из пневматического оружия.

С этими испытаниями лучше всех справились спортсмены из Златоуста, выигравшие в командном зачете. Второе место заняли представители Сатки, а замкнули тройку призеров атлеты из Магнитогорска.

IX Зимний областной фестиваль комплекса ГТО. Чебаркуль, 9—10 марта, 2024 г.

1-е место — Златоустовский городской округ.

2-е место — Саткинский муниципальный район.

3-е место — Магнитогорский городской округ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления по физической культуре и спорту Чебаркульского городского округа Александр Никулин, а также главный судья соревнований Виктор Нечепуренко. Победителей и призеров фестиваля наградили кубками, медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а также сувенирами с символикой ГТО и денежными призами.