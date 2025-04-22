В Челябинске провели семейный фестиваль и гонку ГТО для студенческих команд

Состязания на силу и ловкость прошли в спорткомплексе УралГУФК

Челябинский УСК УралГУФК стал площадкой для проведения спортивного праздника, в котором наравне со студентами вуза выполняли нормативы комплекса ГТО семейные команды. Они состязались в упражнениях на силу, ловкость и выносливость, а еще проверили свои умения в стрельбе из электронного оружия, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

В дружеской и задорной атмосфере на одной площадке сошлись представители разных поколений: студенты, преподаватели, руководители и их дети. Участники с азартом соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя высокие спортивные результаты и заряжаясь позитивной энергией.

Для самых юных спортсменов были организованы специальные забеги и конкурсы. Победители определялись в разных возрастных группах в соответствии со ступенями ГТО.

Поздравить победителей и участников фестиваля пришли и. о. ректора УралГУФК Евгений Черепов и руководитель дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева. Они отметили важность таких мероприятий для укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни и сплочения коллектива.

«Этот фестиваль — яркое подтверждение тому, что в УралГУФК работает не просто коллектив, а настоящая дружная спортивная семья. Мы рады видеть, как сотрудники, студенты и их дети вместе занимаются спортом, поддерживают друг друга и показывают пример активной и здоровой жизни», — отметила Елена Еремеева.

Семейный фестиваль ГТО в УралГУФК стал не только спортивным соревнованием, но и прекрасной возможностью для отдыха и общения, продемонстрировав важность семейных ценностей и здорового образа жизни.