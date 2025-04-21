Команда «ММК» представит Челябинскую область на фестивале ГТО в Сочи

В прошлом году на аналогичных соревнованиях магнитогорцы заняли второе место

С 24 по 30 апреля в Сочи состоится Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. В этом году он посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и соберет 50 команд из разных уголков страны. Челябинскую область на соревнованиях представит магнитогорская команда ПАО «ММК», сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Всероссийский фестиваль ГТО в Сочи — большое спортивное событие, ежегодно он становится большим праздником для его участников. География состязаний охватывает всю страну — от Калининграда до Владивостока. В этом году фестиваль соберет 50 команд, среди них и команда ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Участникам состязаний предстоит выполнить нормативы комплекса в беге, стрельбе, силовых упражнениях, испытаниях на гибкость и выносливость. Кроме того, состоится также эстафета ГТО в командном зачете.

Напомним, что в прошлом году Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов принимал Магнитогорск. Победу в общем зачете одержала команда госкорпорации «Росатом», второе место заняла сборная ПАО «ММК», а замкнули тройку призеров сотрудники АО «ИЭМЗ „Купол“».