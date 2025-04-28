Команда ММК успешно стартовала на Всероссийском фестивале комплекса ГТО в Сочи

Магнитогорцы заняли несколько призовых мест в личных состязаниях

Сотрудники ММК успешно стартовали в Сочи на Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. Магнитогорцы после двух дней соревнований заняли несколько призовых мест в личных испытаниях, а еще входят в десятку сильнейших по итогам командных состязаний, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Магнитогорские спортсмены хорошо начали состязания, завоевав пять медалей по итогам личных состязаний. Так, они проявили себя в испытании поднимания туловища из положения лежа на спине, другими словами — в упражнении на пресс. Лучше других с этим тестом справились Алена Гайдук (9-я возрастная ступень комплекса ГТО) и Андрей Иванов (15-я ступень). Второй результат показала Наталья Новикова (14-я ступень).

Проявили себя сотрудники ММК и в стрельбе из пневматической винтовки. Так, второе место в личном первенстве на всероссийском фестивале заняли Наталья Новикова и Алена Гайдук.

Хорошие результаты южноуральцы показали во второй день соревнований. Удивительную гибкость показала Наталья Новикова. В упражнении «наклон из положения стоя» она выиграла золото. Она же лучше других справилась с тестом на сгибание и разгибание рук (отжимания). Бронза в этой дисциплине досталась Алле Масиной (11-я ступень) и Алене Гайдук.

«Физическая культура и спорт для многих россиян уже давно стали образом жизни. Отрадно, что направление ГТО развивается среди сотрудников различных организаций и госструктур, что помогает нам не только поддерживать уровень физической активности, но и выстраивать продуктивные отношения в трудовых коллективах», — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Сегодня, 28 апреля, в Сочи участники фестиваля будут состязаться в беговых дисциплинах комплекса ГТО. Завершится программа соревнований завтра эстафетой ГТО. По ее окончании будут подведены итоги командного первенства и состоится церемония закрытия фестиваля.

Напомним, что команда ПАО «ММК» ранее неоднократно становилась призером Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. В этом году эти соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.