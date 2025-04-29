Спортсмены из Магнитогорска борются за тройку сильнейших на фестивале ГТО

Команда ММК занимает пятое место после трех дней соревнований

В Сочи подходит к завершению Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Сегодня, 29 апреля, завершит программу соревнований эстафета ГТО. После трех дней турнира команда ПАО «ММК» занимает пятое место в общем зачете и претендует на то, чтобы оказаться в числе призеров фестиваля, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Вчера, 28 апреля, участники фестиваля проходили беговые испытания комплекса «Готов к труду и обороне». В личном первенстве победу одержала Алена Гайдук. Магнитогорская спортсменка показала лучший результат среди всех участников 9-й ступени комплекса ГТО. Принесла важные зачетные очки команде «ММК» и Наталья Новикова. Она стала второй в состязаниях среди спортсменок 14-й ступени комплекса. Также вторым стал Александр Григорьев в беге на 2 км (13 ступень).

По итогам трех дней соревнований команда ПАО «ММК» занимает пятое место в командном зачете. Южноуральские спортсмены претендуют на то, чтобы финишировать в тройке призеров. Для этого им нужно успешно выступить в заключительном виде соревнований — эстафете ГТО. Напомним, что ранее магнитогорская команда неоднократно становилась призером подобных состязаний.