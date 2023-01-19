В Челябинске провели первую спартакиаду для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Шесть команд состязались в пяти видах соревнований

Сегодня, 19 января, на челябинском стадионе «Локомотив» завершилась первая спартакиада для детей и школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые состязались в пяти различных спортивных дисциплинах на скорость, сноровку и выносливость, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на то что это городская спартакиада, прибыли в Челябинск и команды из Копейска и Сосновского района. Перед началом состязаний в спортивном зале стадиона «Локомотив» их приветствовали организаторы соревнований.

«Спорт объединяет людей, а детей — тем более. Эту спартакиаду мы проводим в первую очередь не для того, чтобы выявить победителя. Хотелось бы, чтобы мальчишки и девчонки получили эмоции и хорошее настроение, обрели новых друзей», — отметил заместитель начальника ЮУЖД по социальным вопросам Сергей Карелин.

В церемонии открытия спартакиады приняли участие также начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, а также участник Паралимпийских игр Вадим Алешкин.

«Ежегодно в городе мы проводим 15 различных спартакиад для разных возрастных категорий, начиная от детсадовцев и заканчивая ветеранами спорта. В сегодняшних стартах представлены такие дисциплины, которые не требуют от детей серьезной физической подготовки. Эти состязания призваны мотивировать их к активному и здоровому образу жизни», — сообщил начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Как и полагается в проведении любого спортивно-массового мероприятия, оно началось с предстартовой разминки. Ее для ребят провел один из сильнейших российских легкоатлетов с ограниченными возможностями здоровья, мастер спорта международного класса Вадим Алешкин.

Опытный спортсмен, как показала практика, знает, как зарядить детей на спортивный лад. Они с радостью откликнулись на то, чтобы размять свои мышцы перед состязаниями. Наблюдавшая за действием со стороны Евгения Майорова также не осталась в стороне. Она поддалась искушению и также вместе с ребятами зарядилась энергией. Даже несмотря на то, что ей принимать участие в состязаниях не требовалось.

«Я считаю, что в современном обществе не бывает трудных детей. Есть дети, которым просто сложно в жизни. С ними нужно заниматься, помогать им найти себя, с тем чтобы они в будущем смогли поступить в вуз, трудоустроиться. Поэтому и сегодняшнее мероприятие это не столько спортивное, сколько возможность для них влиться в общество, стать достойным его гражданином», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

На спартакиаде выступили шесть команд. Среди них разные категории детей: оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, совершившие правонарушения, воспитанники детских домов и другие. Им предстояло пройти пять испытаний на скорость и выносливость. Лучше других с заданиями справились дети сотрудников РЖД. Второе место у представителей челябинской спецшколы закрытого типа, а замкнула тройку призеров команда детей Копейского городского округа.

По окончании спортивных состязаний всех ее участников ждал приятный сюрприз — теплый чай со сладостями. Ребята могли обсудить прошедшие старты, пообщаться в неформальной обстановке и стать друг другу чуть ближе. Впереди их ждут состязания в Златоусте. Кроме того, представители региональной федерации баскетбола пригласили детей не только посмотреть турнир по баскетболу 3×3 в ТРК «Алмаз», но и принять в нем участие.