Евгения Майорова и ЮУЖД занялись профориентаций детей Челябинской области

В рамках совместного проекта осенью проведут футбольный турнир

Начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает проведение различных мероприятий для профессиональной ориентации воспитанников и учащихся образовательных организаций, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«В рамках соглашения предусмотрено совместное проведение разнообразных профориентационных мероприятий для детей разных возрастов — от дошкольников до выпускников школ и детских железных дорог. Важно, что это системная работа с детьми. Чтобы они знали, чем живет магистраль, как она работает, какие условия создает ОАО „РЖД“. И надеемся, что в будущем ребята сделают свой выбор в пользу обучения железнодорожным специальностям и придут трудиться к нам на ЮУЖД», — поясняет начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова во время подписания соглашения отметила открытость руководства железных дорог и готовность к сотрудничеству.

«Замечательно, что такой гигант как железная дорога готова поддерживать уральских ребят и оказывать системную помощь. Так мы сможем дать нашим детям возможность нормально жить, соблюдая законодательство, выполнять установленные обществом нормы, морали и правила, быть достойными гражданами страны», — подчеркивает Евгения Майорова.

В рамках соглашения в сентябре этого года состоится кубок по футболу уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области. Добавим, что первое мероприятие по профориентации состоялось в день подписания документа. Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, посетили Центр исторического наследия ЮУЖД и посмотрели интерактивный спектакль на тему безопасного поведения на железной дороге.