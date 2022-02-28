Евгения Майорова: «Все, что мы можем на своем месте, — помогать тем, кто нуждается»

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова просит южноуральцев сплотиться и протянуть руку помощи беженцам

Конечно, я меньше всего ждала, что будут объявлены военные действия. Конечно, сложно это все это осознать.

Но как гражданин своей страны я поддерживаю решение президента Российской Федерации Владимира Путина помочь жителям Донбасса.

8 лет эти люди подвергаются бомбежкам со стороны нацистских полков из Украины.

8 лет идет война киевского режима с жителями Донбасса.

И то, что происходит сегодня, — завершение этой войны.

Спецоперация направлена на разрушение только военных объектов Украины.

Я хочу, чтобы в Донбассе наконец наступил мир, чтобы люди вернулись к обычной жизни.

Надо также понимать, что сегодняшние действия руководства страны направлены на то, чтобы в будущем нам с вами не столкнуться с крупнейшей войной с применением ядерного оружия, причем на нашей территории.

На момент начала российской военной операции Украина уже заявила о намерении выйти из Будапештского соглашения, запрещающего иметь ей свое ядерное оружие, о намерении вступить в НАТО. А артиллерийские атаки на ДНР и ЛНР возросли многократно, в Россию потекли колонны беженцев, ВСУ готовились к атаке.

Работая со сложными ситуациями и с различными перипетиями, я очень четко вижу разницу между тем, что зачастую доносится в СМИ, в социальных сетях, и тем, что происходит на самом деле. И это заставляет меня еще более критично рассматривать и анализировать все, что происходит в различных ситуациях, и не делать выводов, пока я сама во всем не разберусь и пока нет конкретных фактов.

Я, как и большинство из нас, не нахожусь в гуще событий. Но понимаю прекрасно, что, если бы не было необходимости, такую операцию не начали бы. Понимая все сложности, с которыми столкнется наша страна, наш президент не стал бы принимать необдуманных решений. Я уверена, что если бы можно было избежать спецоперации, то мы бы это сделали.

Сейчас много фейковой информации. Нам самим разобраться, где правда, а где вымысел, просто невозможно.

Поэтому все, что мы можем делать на своем месте, — это помогать тем, кто в этом нуждается. Сейчас в Россию едут люди, дети и взрослые, которые нуждаются в нашей помощи.

По всей стране организуются пункты сбора гуманитарной помощи, детей принимают в семьи, устраивают в школы, в образовательные организации.

Я вижу сплоченность в желании оказывать такую помощь. И она в данный момент очень нужна.