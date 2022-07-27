Евгения Майорова разберется в инциденте с ребенком-инвалидом в челябинском парке

Девочку не пустили на платную детскую площадку

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова взяла в работу инцидент в парке Гагарина, где контролер не пустила на детскую площадку 11-летнюю девочку с особенностями развития. Об этом сегодня, 27 июля, омбудсмен рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Действительно, дети с особенностями развития пока еще во многом ограничены в части доступности объектов образования и социальной инфраструктуры. И это не только у нас в регионе, это общая проблема. Мы, конечно, развиваем эту тему, но ограничений все еще много. Обиду и боль родителей я очень хорошо понимаю и разделяю», — рассказала Евгения Майорова.

Омбудсмен договорилась провести общую встречу с родителями ребенка и управлением культуры администрации Челябинска, чтобы обсудить причины поступка контролера.

«Все-таки наша первоочередная задача — выяснить, почему контролеры так себя ведут. Возможно, они не знают, что нет опасности и детям можно быть на площадке. Тогда нам нужно устранить эти страхи и боязнь. Возможно, это факт какого-то личного отношения. В таком случае, на мой взгляд, этим людям нужно работать где-то в другом месте, там, где нет детей. Будем разбираться и в зависимости от результата принимать дальнейшие действия», — отметила Евгения Майорова.

Напомним, инцидент произошел 10 июля. Как сообщила ИА «Первое областное» Екатерина Ковалева, ее 11-летней дочке с ДЦП запретили качаться на качелях на детской игровой площадке «Мир детства» в ПКиО имени Гагарина. Администрация парка провела служебную проверку и не выявила в действиях контролера нарушений.