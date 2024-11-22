В Челябинске проведут юбилейный «Кубок Виктории» по бальным танцам

Соревнования соберут около 1000 гостей и участников

Более 1000 участников и гостей соберут соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок Виктории — 2024» в Челябинске. В них выступят как юные 6—7-летние ребята, так и опытные танцоры в категории «сеньоры», а кульминацией станет праздничный гала-концерт с участием звезд танцевального спорта. В этом году соревнования посвящены 40-летию танцевального клуба «Виктория», сообщают организаторы мероприятия.

Соревнования пройдут 24 ноября в Центре международной торговли (ул. Ленина, 35) в Челябинске. Они начнутся в 9 утра, а откроют программу выступления самых юных участников. В 15:45 эстафету подхватят опытные танцевальные пары и сольные участники, а кульминацией вечера станет гала-концерт, который начнется в 19:30.

«Мы готовим большую и зрелищную программу, которая не оставит равнодушной зрителя. На гала-концерте будут представлены показательные номера воспитанников нашего клуба в честь его 40-летия», — отметили организаторы соревнований.





История танцевального клуба «Виктория» началась в 1984 году, когда при ДК ЧТПЗ была открыта студия бального танца. Впоследствии она переросла в танцевально-спортивный клуб «Виктория». За эти годы он подготовил более 20 спортсменов — мастеров спорта по танцевальному спорту, а ученики клуба завоевывали медали на первенствах страны, престижных мировых турнирах и даже становились вице-чемпионами мира.

Генеральным информационным партнером мероприятия выступит телеканал ОТВ.

Возрастное ограничение: 6+