Челябинская танцевальная пара выиграла всероссийские соревнования «Московия‑2024»

Никита Морозов и Александра Медведева победили в категории «Молодежь»

В Московской области завершились представительные всероссийские соревнования по танцевальному спорту, собравшие 588 пар из 44 регионов страны. Яркую и красивую победу одержал танцевальный дуэт из Челябинска Никита Морозов / Александра Медведева. Южноуральские спортсмены выиграли состязания по латиноамериканской программе танцев, сообщает ТСЦ «Виктория».

Состязания прошли во дворце спорта «Видное» в Московской области. Они собрали 588 пар из 44 регионов страны. Спортсмены боролись за награды в двух категориях: европейской и латиноамериканской программах танцев. Кроме того, участники были поделены на четыре возрастные категории: дети, юниоры, молодежь и взрослые.

Яркую победу по латиноамериканской программе танцев в категории «молодежь» одержал танцевальный дуэт из Челябинска Никита Морозов / Александра Медведева. Они занимаются в ТСЦ «Виктория» под руководством Виктории и Владимира Тарасенко.





«Мы танцевали дневное и вечернее отделение. Все было четко по таймингу, ни единой задержки. Отдельно хочется отметить музыкальное сопровождение, музыка была на высоте! А еще не передать словами то невероятное чувство, когда стоишь на пьедестале и тебя объявляют победителем соревнований. Мы рады этой победе, но понимаем, что нужно еще много работать над собой», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Александра Медведева.

Отметим, что успешно выступили спортсмены из ТСЦ «Виктория» на других соревнованиях. Так, в Ханты-Мансийске на чемпионате УрФО победу среди юниоров до 15 лет одержали Амир Васильков и Ника Мотовилова, а среди молодежи до 18 лет — дуэт Лев Балеев / Анна Клюева.