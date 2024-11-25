«Дочки ушли, а я остался» — 60‑летний челябинец покоряет жюри в бальных танцах

Дмитрий Уткин в паре с Ольгой Саланкиной стали призерами «Кубка Виктории»

Челябинский танцевальный клуб «Виктория» празднично отметил свое 40-летие. Вчера, 24 ноября, прошел юбилейный турнир, собравший сильнейшие танцевальные пары региона. Среди участников как юные танцоры, так и опытные сеньоры. Корреспондент ИА «Первое областное» обратил внимание на удивительную пару Дмитрий Уткин / Ольга Саланкина. Они стали призерами в одной из категорий, а после соревнований поделились своей историей.

Дмитрию Уткину сейчас 60 лет, а серьезно начал заниматься бальными танцами лишь пять лет назад. Раньше он регулярно сопровождал дочерей на соревнованиях, возил на тренировки. Они уже ушли из спорта. А он решил пойти по их стопам — в 55-летнем возрасте.

«Оказалось, что эта страсть и интерес к танцам у меня где-то были внутри. Но „спали“, не давали возможности выплеснуть свои эмоции. В какой-то момент понял, что не могу без танцев. Нужно было сделать лишь первый шаг, преодолеть свои страхи и внутренние барьеры. Я рад, что пять лет назад решился на него. Теперь я чувствую прилив сил, уверенность в себе», — рассказал корреспонденту «Первое областное» Дмитрий Уткин.

Он говорит, что дочки высоко оценивают его мастерство в бальных танцах. Говорят, что гордятся отцом, поддерживают его увлечение. Их радует, что папа держит себя в хорошей физической форме. Со своей партнершей Ольгой Саланкиной он выступает недолго — около полугода. Но пара уже удивляет своей подготовкой, выигрывает региональные турниры.

«Я танцами занимаюсь около 13 лет, но с перерывами. Сейчас мы доводим до совершенства европейскую программу, но планируем освоить и латиноамериканские танцы. Они помогают нам преодолевать себя и свое волнение, в совершенстве владеть телом», — говорит Ольга Саланкина.

Танцевальный дуэт занимается в клубе «Тенденция». Их руководитель Лариса Гвоздева говорит, что они такие не одни. Есть и другие опытные пары, которые занимаются танцами не ради спортивных результатов, а для самих себя. В большинстве своем это люди, которые стремятся к тому, чтобы побороть внутренние страхи, обрести уверенность в себе.

Вообще-то, «Кубок Виктории» по танцевальному спорту проводится ежегодно. Но в этот раз соревнования превзошли сами себя. Дело в том, что в этом году они стали юбилейными и были посвящены 40-летию танцевально-спортивного клуба «Виктория». Бессменными его руководителями являются Владимир и Виктория Тарасенко.

Их воспитанники много раз побеждали на всероссийских и международных соревнованиях, 20 танцоров выполнили норматив мастера спорта.

«Эта цифра могла быть и больше. Все-таки бальные танцы относительно недавно стал самостоятельным видом спорта. Но это даже не главное. Важно то, что наш клуб дал путь в жизнь многим людям, помог им реализовать себя. Это то, чем мы гордимся», — отметила Виктория Тарасенко.

Яркий тому пример — Александра Парыгина. Она тоже является воспитанницей клуба «Виктория», а сейчас успешно работает на телевидении. Она автор программы «Астрологический прогноз» на нашем телеканале ОТВ. А еще Александра — ведущая праздничных мероприятий.

«Танцы — это прежде всего умение вести себя на публике. Если ребенок с детства занимался танцами, то перед ним открывается гораздо больше возможностей реализовать себя в жизни. Поэтому и мне было проще проявить себя в работе на телевидении», — считает Александра Парыгина.

Она также добавила, что благодаря танцам человек внимательнее относится к себе, у него правильное отношение к жизни и окружающим людям. А еще все танцоры — ухоженные и опрятные, с тонким чувством стиля и вкуса.

«За 40 лет школа „Виктория“ подготовила огромное количество выпускников. Мы подсчитали: они сейчас живут в 20 странах мира. Здесь они основали собственные хореографические школы и кружки. Представляете, челябинский танцевальный клуб пустил корни по всему миру!» — добавила Александра.

Отметим, что «Кубок Виктории — 2024» собрал около 1000 участников и гостей соревнований. Генеральным информационным партнером мероприятия выступил телеканал ОТВ. Посетил турнир и талисман телеканала верблюжонок Отвин. С ним делали фото на память как победители соревнований, так и гости турнира.

Завершилась программа турнира праздничным гала-концертом, на котором продемонстрировали свое мастерство воспитанники танцевального клуба «Виктория».