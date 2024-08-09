В Челябинске проведут турнир по баскетболу с призовым фондом 80 тысяч рублей

В День физкультурника сразиться за денежный приз могут все желающие

Завтра, 10 августа, в Челябинске состоится турнир по баскетболу 3×3 с призовым фондом 80 тысяч рублей. Он проводится в рамках празднования Дня физкультурника, а принять в нем участие могут все желающие. На спортплощадке на Алом поле за денежный приз сразятся команды в четырех возрастных группах, сообщает региональная федерация баскетбола.

В заявку каждой команды могут попасть четыре игрока. При этом на площадке одновременно могут находиться три человека, один — запасной. Состязания проведут в четырех возрастных группах:

— юноши и девушки до 14 лет;

— юноши и девушки до 16 лет;

— юниоры и юниорки до 18 лет;

— мужчины и женщины старше 19 лет.

«Победителей ждут бурные овации болельщиков, кубки, медали и денежные сертификаты. Призовой фонд — 80 тысяч рублей», — сообщают организаторы мероприятия.

Подробности и регистрация на турнир «Оранжевый мяч» доступны по ссылке. Организаторами мероприятия выступят региональное министерство спорта, а также Дирекция массовых мероприятий Челябинской области. Турнир пройдет при поддержке администрации города Челябинска, Федерации баскетбола Челябинской области, Территории уличного баскетбола 3×3 и регионального отделения АССК России.