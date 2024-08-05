Команда «Позитив» завоевала путевку в Гранд-финал Лиги по баскетболу 3×3

Челябинские девушки на турнире в Обнинске выиграли у соперниц из Москвы

Челябинская женская команда по баскетболу 3×3 успешно выступила на последнем отборочном этапе чемпионата России. На турнире в Обнинске клуб «Позитив» выиграл у двух соперников из Москвы и завоевал последнюю, восьмую, путевку в Гранд-финал Лиги. Главным творцом успеха стала Татьяна Казакова, набравшая 18 очков в двух поединках, сообщает Российская федерация баскетбола.

Гранд-финал Лиги 3×3 является последним и решающим турниром сезона. По результатам этапов чемпионата России ранее были определены семь участниц женских состязаний. На турнире в Обнинске три команды боролись за последнюю, восьмую путевку в Гранд-финал, который пройдет в Екатеринбурге.

Челябинские баскетболистки не испытали проблем в Обнинске, выиграв обе встречи. В первом поединке им противостояла команда MSU. Однако борьбы не получилось: «Позитив» уверенно победил со счетом 17:7. Достаточно уверенно, пусть и не без проблем, наша команда справилась и с командой «Красная Пахра» — 18:13.

В составе челябинского клуба «Позитив» лидерские качества проявила Татьяна Казакова. Она набрала 17 очков в двух матчах. Помимо нее вклад в командный успех внесли Полина Доля, Валерия Литовская и Мария Паркина.

Баскетбол 3×3. Этап чемпионата России. Женские команды. Обнинск. Результаты матчей:

«Позитив» (Челябинск) — MSU (Москва) — 17:7.

«Красная Пахра» (Москва) — MSU (Москва) — 14:12.

«Позитив» (Челябинск) — «Красная Пахра» (Москва) — 18:13.

Таким образом, стали известны все 8 женских команд — участниц Гранд-финала Лиги 3×3. На турнире в Екатеринбурге 10—11 августа за трофей будут бороться: «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург), БК «Самара», «Тулпар» (Казань), Khimki Power (Химки), «Десерт» (Екатеринбург), МБА-МГУСиТ (Москва), сборная Беларуси и «Позитив» (Челябинск).

В мужском турнире клубы «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск) не смогли завоевать путевки на главный старт сезона.