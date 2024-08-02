Андрей Зубков: «Баскетбол не терпит ранимых игроков с тонкой душевной гранью»

Титулованный игрок покинул «Зенит» и подписал контракт со столичным «МБА‑МАИ»

Один из самых успешных и титулованных воспитанников челябинского баскетбола после пяти лет в «Зените» завершил свое выступление за питерский клуб. Андрей Зубков подписал контракт со столичным «МБА-МАИ», за который и будет выступать в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025. Известный баскетболист прибыл на несколько дней в Челябинск, дал мастер-класс юным ребятам и пообщался с нашим корреспондентом, которому признался, что рад был бы завершить карьеру в «Челбаскете». Но для этого есть одно условие…

«Спасибо за все Питеру, но я рад возвращению в Москву»

— Андрей, пять лет в «Зените» — это немалый промежуток времени в современных реалиях баскетбола. Тяжело восприняли новость о том, что клуб не собирается продлевать с вами контракт?

— Нет, воспринял это спокойно, без каких-либо расстройств и сильных переживаний. Все-таки пять лет, как вы правильно заметили, немаленький срок. Мне тоже хотелось что-то поменять в своей карьере, быть ближе к семье.

— Я правильно понимаю, что не вы стали инициатором принятия такого решения?

— Да, инициатором выступил клуб. Но, повторюсь, я с пониманием к этому отнесся. Руки пожали с руководством команды — и разошлись.

— Если подводить итог своему выступлению за питерский клуб, можно сделать вывод, что карьера в нем удалась?

— Конечно! Все-таки я играл не последнюю роль в «Зените». Вместе с командой мы выиграли Единую лигу ВТБ, завоевали два Суперкубка России, Кубок страны. В целом и я, и клуб можем занести эти результаты себе в актив. И я благодарен Питеру за то, что дал мне возможность вырасти как игроку, одержать много ярких побед.

— Были ли у вас какие-то пожелания по дальнейшему трудоустройству?

— Хотелось вернуться в Москву. У меня там семья, родственники. Это было основным критерием при выборе новой команды.

— В столице есть еще ЦСКА и «Химки».

— Состав армейского клуба уже укомплектован, я не видел смысла уходить туда 15-м игроком. Ну а «Химки» выступают в Суперлиге. Я чувствую в себе силы поиграть на более высоком уровне. Думаю, что МБА-МАИ — хороший вариант. Это молодой и амбициозный коллектив. Кроме того, наверняка получу в нем серьезную игровую практику — проводить в районе 30—35 минут за матч.

— Чем же вас так покорила Москва? Прикипели к столичной жизни, выступая за «Химки»?

— Да, удобный и комфортный для проживания город. Я купил себе дом в Химках, обжился там. Ну а самое главное — там живет моя семья и родственники. Хотелось быть ближе к ним. Рад тому, что вернулся в Москву.

«Непредсказуемый чемпионат отражается на зрительском интересе к Единой лиге ВТБ»

— Российские клубы сейчас не имеют возможности выступать в Евролиге. Но продолжают привлекать в свои ряды легионеров. На ваш взгляд, есть ли смысл в современных реалиях проводить им такую трансферную политику?

— А почему нет? Все же хотят побеждать, завоевывать трофеи. Зачем играть, если не ставишь перед собой максимальные задачи? Тем более что уровень Единой лиги ВТБ стал достаточно высоким, есть серьезная конкуренция. Теперь в российском чемпионате как минимум четыре-пять клубов ставят перед собой задачу завоевать титул.

— Я немного о другом. Наши ребята не получают должной игровой практики в Единой лиге, а тренерский штаб сборной России вынужден искать кадровый резерв в Суперлиге. Есть ли смысл вводить лимит на легионеров?

— Хм, хороший вопрос. Но решать не нам, игрокам. Думаю, в РФС сидят не глупые люди и лучше нас знают, как поступать с лимитом. Если брать интересы сборной России, то лимит в два-три иностранца в Единой лиге ВТБ, возможно, пригодился бы. В таком случае у наших ребят появилось бы больше возможностей раскрыть себя, получать игрового времени на площадке. С другой стороны, наша национальная команда тоже осталась без международных турниров и матчей с топовыми соперниками. Замкнутый круг…

— Тем не менее, как вы уже сказали, Единая лига ВТБ успешно развивается, растет конкуренция команд. Значит, все решения принимаются правильно?

— Думаю, да. Хотя сейчас вот изменился формат турнира. Мы будем играть в четыре круга — посмотрим, к чему это приведет. Что касается команд, то их уровень однозначно вырос. В прошлом сезоне шесть клубов реально претендовали и готовы были биться за медали. Даже наша серия с «Уралмашем» получилась очень острой, мало кто ожидал от команды из Екатеринбурга такого сопротивления. Хороший сезон провели «Енисей» и «Парма», достойно выглядел «Автодор». Это радует. У нас получается интересный и непредсказуемый чемпионат, что отражается на зрительском интересе к нему.

«Было бы круто завершить карьеру в „Челбаскете“, но не в Суперлиге»

— А еще мы видим, что каждый клуб Единой лиги располагает современной и хорошей ареной. Насколько эти спорткомплексы позволяют вызывать интерес к баскетболу в городах? Судя по картинке на ТВ, далеко не все они собирают аншлаги.

— На топовых матчах с сильными соперниками практически любая арена собирает полные трибуны. Здесь многое зависит от того, как поставлена работа пиара в клубах. А еще зависит от региона. Скажем, в той же Перми очень любят баскетбол. Исторически так сложилось, что домашние матчи «Автодора» собирают много зрителей. У нас в «Зените» каждый матч арена на 50—60 процентов была заполнена, а это около 3—4 тысяч человек. Примерно такая же ситуация в ЦСКА.

— Можете назвать свой вариант топ-3 клубов с самыми крутыми баскетбольными аренами?

— «Зенит», ЦСКА и… «Уралмаш». В Екатеринбурге не самый современный спорткомплекс, но там приятно играть — классная атмосфера.

— Знаете, что в родном вам Челябинске сейчас строится современная баскетбольная арена?

— Конечно! Я даже был на стройке «РМК-Арены», видел все своими глазами. Примерное представление о ней получил, видел проект. Мне кажется, он чем-то напоминает ДИВС в Екатеринбурге. Разница лишь в том, что там она более круглая, а здесь прямоугольная.

— ДИВС был построен 20 лет назад. Сравнения с Челябинском вряд ли будут уместны. Другое время, другие технические возможности…

— Да, соглашусь. Хотелось бы увидеть финальный результат «РМК-Арены», потому что проект есть проект, он не передает всей полноты картины. В любом случае новый баскет-холл в Челябинске — это очень круто! Я искренне рад, что в городе появится такой современный спорткомплекс.

— Сможем ли мы увидеть вас в форме «Челбаскета» на «РМК-Арене»?

— Так и думал, что вы об этом спросите (смеется). Честно скажу: думал об этом. Было бы здорово провести здесь последний сезон в своей карьере. Но это возможно только в том случае, если «Челбаскет» будет играть в Единой лиге ВТБ. Опускаться в Суперлигу не хотелось бы. Лучше уж закончить карьеру, чем уходить на понижение.

— Вам 33 года. Есть еще в запасе несколько лет, чтобы дождаться, когда «РМК-Арену» запустят в эксплуатацию, а клуб поднялся в Единую лигу.

— Да, мне через два года будет 35. Вот Никите Курбанову 38 скоро стукнет, а он в ЦСКА на хорошем счету (улыбается).

«Российским клубам нужно уделять больше внимания развитию спортивной медицины»

— Давайте уберем спортивные результаты команд, уровень игроков и так далее. Если говорить про внутреннюю «кухню», что отличает топовый клуб от обычного?

— Все решают мелочи. Скажем, в некоторых странах Европы у баскетбольных клубов есть такая практика: на выезды игроки вообще ничего с собой не везут, всем этим занимается администрация команды. То есть ребята вообще ни на что не отвлекаются, а просто играют в баскетбол. Российские клубы до этого пока не доросли. Хотя тоже уделяют много внимания деталям, стараются создать для игроков максимально комфортные условия.

— Чего вам не хватает в первую очередь в отношениях «игрок — клуб»?

— Мне кажется, командам нужно больше внимания уделять развитию спортивной медицины, открывать на своей базе большие и просторные медицинские кабинеты с современным оборудованием. Они ведь нужны не только в тех случаях, когда игроки получают травмы или повреждения. Важную роль играет восстановление ребят после матчей. Но есть еще один нюанс: даже если оборудовать такие кабинеты классным оборудованием — грош им будет цена, если в них не будут работать специалисты своего дела. К сожалению, с этим у нас беда: грамотных и сильных спортивных врачей не хватает.

— А как насчет питания?

— С этим проблем нет. Элементарные продукты и напитки на тренировках есть, а большего и не надо. В конце концов, мы все деньги зарабатываем, можем себе позволить вкусно поесть в кафе или ресторане.

— Скаутинг, пиар, логистика?

— В первом случае это скорее уже тренерская история. Нас, игроков, она не касается. А пиар-блок в российских клубах, мне кажется, работает отлично! В каждой команде придумывают какие-то интересные фишки, промоакции, публикуют интересный контент и классные видеоролики.

«Михаил Терехов должен помочь „Челбаскету“, он — хороший специалист»

— Уровень игроков и команд между Единой лигой и Суперлигой большой?

— Пропасть довольно ощутимая. Наверное, не смогу поставить в один ряд аутсайдеров Единой лиги и чемпионов Суперлиги.

— Значит, если «Челбаскет» соберется в Единую лигу ВТБ, то должен будет увеличить бюджет клуба примерно в два раза?

— Вероятно, но утверждать не буду. Кстати, в прошлом сезоне руководство объявило минимальный бюджет клуба Единой лиги ВТБ — 250 млн рублей. Но если выходить в элиту и показывать там достойный уровень и быть хотя бы в середняках — думаю, достаточно 500—600 млн рублей.

— Мне кажется, не так уж и много для Челябинска.

— Хотелось бы в это верить (улыбается).

— Но без приглашения иностранных легионеров не обойтись, верно?

— Почему? Пример «МБА-МАИ» показывает, что все возможно. У руководства клуба была идея опираться только на российских игроков. В первый сезон команде удалось выйти в плей-офф, второй сезон она провела похуже. И все же, думаю, одного-двух иностранцев для достижения высокого результата нужно приглашать. Лишь бы их уровень был достойный.

— За «Челбаскетом» в этом сезоне будете следить?

— Да, я и в прошлом сезоне старался по мере возможности смотреть прямые трансляции матчей команды в интернете.

— И как впечатления?

— Для первого сезона в Суперлиге, считаю, сыграли достойно. Ребята бились, старались. Возможно, где-то им не хватало опыта, хороших тренерских решений. Посмотрим, как будет в этом году. Знаю, что «Челбаскет» возглавил Михаил Терехов. Я с ним пересекался пару раз — хороший специалист. Интересно будет узнать, как он себя проявит в Челябинске.

— Он известен еще и тем, что очень эмоционально и импульсивно ведет себя во время матчей.

— Знаете, иногда это на пользу дела. Если нужно взбодрить команду, без эмоций не обойтись.

— А если игрок близко принимает к сердцу его слова? Молодые ребята могут бояться брать игру на себя.

— Баскетбол не терпит ранимых игроков с тонкой душевной гранью. Это игра сильных и крепких духом мужиков. Если близко принимать все к сердцу, то лучше не приходить в баскетбол, а заняться чем-нибудь другим.

Фото: официальные сайты клубов «Зенит», «Химки», «Локомотив-Кубань», сайт РФБ

