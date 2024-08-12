В Челябинске подвели итоги турнира по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч», посвященный Дню физкультурника. В нем выступили 127 команд из разных уголков региона. В четырех возрастных группах они боролись не только за победу, но и денежные награды. Призовой фонд турнира составил 80 тысяч рублей, сообщает региональный Минспорт.
Турнир открыли министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб и вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков. Они пожелали всем участникам энергии и заряда хороших эмоций, которые позволят весь год оставаться в отличной физической форме.
«Оранжевый мяч» стал символом Дня физкультурника. И здесь главное не победа, а участие ради хорошего настроения, новых знакомств, движения», — отметил Александр Гриб.
Болельщиков порадовали не только бескомпромиссные стритбольные баталии, но и выступления кавер-группы «Береза Хард» и рэп-исполнителя BeefDilla, активности от партнеров турнира, конкурс трехочковых и слэм-данк-контест.
«Оранжевый мяч-2024» по баскетболу 3×3 в Челябинске. Победители в главных возрастных группах:
Женщины 19 лет и старше:
1-е место — БК «Максимум» (Миасс).
2-е место — «Ураночка-1» (Озерск).
3-е место — «Комета» (Челябинск).
Мужчины 19 лет и старше:
1-е место — УБА (Челябинск).
2-е место — «Чебара» (Чебаркуль).
3-е место — Antiteam (Челябинск).
Лучшим снайпером турнира был признан Вячеслав Усов, а в турнире по броскам сверху не было равных Савелию Насонову.
Организаторами соревнований выступили министерство спорта Челябинской области и региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий при поддержке администрации города Челябинска, Федерации баскетбола Челябинской области, территории уличного баскетбола 3×3 и Регионального отделения АССК России.