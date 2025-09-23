В Челябинске проведут спортивную акцию «ГТО для СВОих»

Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» выполнят участники спецоперации

В Челябинске проведут необычные спортивные состязания среди участников спецоперации. Им предстоит проверить свою физическую готовность в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Участников состязаний ждут упражнения на силу и выносливость, а также скоростная подготовка и стрельба из электронного оружия, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Гости мероприятия смогут испытать свои силы в своей возрастной группе в нескольких тестах комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них — подтягивания и отжимания, упражнения на пресс и гибкость, челночный бег и бег на дистанции 1000 и 3000 метров, состязания по плаванию и стрельбе из положения сидя на дистанции 10 метров из электронного оружия.

В спортивных состязаниях выступят участники СВО и члены их семей, компанию им составят сотрудники физкультурно-спортивных организаций региона. Акция пройдет на базе центра тестирования ГТО при Южно-Уральском государственном университете. Мероприятие состоится 26 сентября, официальное открытие — в 12:00.

Возрастное ограничение: 12+