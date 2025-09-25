Челябинская область стала победителем Всероссийского фестиваля ГТО среди инвалидов по слуху

В составе команды медали завоевали восемь южноуральских спортсменов

В Грозном завершился Всероссийский фестиваль комплекса ГТО среди спортсменов с нарушением слуха, по итогам которого сборная Челябинской области завоевала первое место в командном зачете. В ее составе отличились восемь южноуральских атлетов, четверо из них заняли первые места в личном первенстве, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания прошли на стадионе им. С. Г. Билимханова в Грозном. В них приняли участие 59 спортсменов с нарушениями по слуху из 11 регионов страны. Программа фестиваля включала в себя следующие испытания: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, стрельба из электронного оружия и эстафета ГТО.

Челябинскую область представляла команда из восьми спортсменов (возрастных ступеней VII—X, 18—34 года) в сопровождении представителя Ильшата Каримуллина и сурдопереводчика Марины Мелекесовой. В состав сборной вошли Артем Куватов, Марина Солдаткина, Никита Мелекесов, Юлия Мухаметова, Иван Смирнов, Мария Попова, Максим Шабуров и Жанна Шитова.



По итогам фестиваля в личном первенстве четыре южноуральских спортсмена показали лучшие результаты в своей возрастной ступени. Так, победителями состязаний стали Мария Попова (IX ступень), Никита Мелекесов (VIII ступень), Юлия Мухаметова (VIII ступень) и Марина Солдаткина (VII ступень). Бронзовым призером стал Артем Куватов.

Второй результат южноуральская команда показала и в эстафете ГТО, уступив лишь представителям Краснодарского края. В общем зачете Челябинская область стала победителем фестиваля. Серебряными и бронзовыми призерами соревнований стали команды из Краснодарского края и Москвы соответственно.