В Челябинске проведут первый в России турнир по баскетбольному двоеборью

В нем примут участие 16 команд, среди которых и игроки «Челбаскета»

В южноуральской столице проведут первые в России соревнования по баскетбольному двоеборью. В них игрокам предстоит сначала сразиться друг с другом в компьютерном симуляторе, а затем определить сильнейших на баскетбольной площадке. Рассказываем, чем интересен этот турнир и кто из игроков «Челбаскета» примет в нем участие.

Баскетбольное двоеборье — это новая дисциплина баскетбола, которая была официально признана в феврале этого года. В ней спортсмены сначала играют матч на компьютерном симуляторе баскетбола, а затем переходят на реальный корт и продолжают игру с тем же счетом, который был набран в цифровой части. Такой формат похож на фиджитал-баскетбол, но есть несколько небольших отличий. Главное отличие — в первом случае участвует один игрок, во втором выступают несколько человек в команде.

«На турнире в Челябинске выступят 16 российских команд, которые поделятся на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы отправится на „Финал четырех“, где определится победитель, который будет представлять Россию на июньском международном турнире Игры БРИКС в Казани», — сообщает региональная Федерация баскетбола.

Среди участников турнира и команда из Челябинска, основу которой составят игроки «Челбаскета». В баскетбольном двоеборье наш регион представят Павел Кольцов, Даниил Кочергин и Наум Чехлань.

«Мы находились в авангарде работы и уже провели в Челябинске несколько турниров по фиджитал-баскетболу. Важно, что новая дисциплина „баскетбольное двоеборье“ будет развиваться внутри баскетбольной среды, а не отдельно, как это происходит во многих видах спорта», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Первый в России турнир по баскетбольному двоеборью пройдет 25—26 мая в челябинском ТРЦ «Таганай». Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+