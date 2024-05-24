Челябинцы могут бесплатно посетить концерт группы «Триагрутрика»

Рэп-исполнители выступят 26 мая на турнире по баскетбольному двоеборью

Организаторы первого в России турнира по баскетбольному двоеборью в Челябинске представили хедлайнеров мероприятия. Во второй день соревнований, 26 мая, в ТРК «Таганай» выступит рэп-группа «Триагрутрика». Послушать исполнителей и поддержать спортсменов все челябинцы могут бесплатно, сообщают организаторы мероприятия.

Баскетбольный турнир в Челябинске пройдет в необычном формате. В нем примут участие 16 команд, в том числе и две из южноуральской столицы. Спортсменам предстоит сначала сразиться друг с другом в компьютерном симуляторе, а затем определить сильнейших на баскетбольной площадке. Турнир состоится 25 и 26 мая в ТРК «Таганай».

Разбавит спортивную атмосферу мероприятия выступление музыкальной группы «Триагрутрика». Хедлайнеры мероприятия исполнят несколько своих композиций во второй день турнира, 26 мая, в 18:30. Причем послушать рэп-группу можно совершенно бесплатно. Вход на мероприятие свободный.

«Триагрутрика» — это известная российская рэп-группа родом из Челябинска. Коллектив существует с 2004 года, но настоящая известность пришла к исполнителям в 2010 году после выхода альбома «Вечерний Челябинск» и хита «Биг Сити Лайф».

Сразу после концерта состоятся финальные игры сильнейших команд. Победитель турнира представит Россию на международных соревнованиях «Игры БРИКС», которые пройдут 13—19 июня в Казани.

Организаторами соревнований в Челябинске выступят Российская федерация баскетбола, Федерация баскетбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта. Вход свободный.



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