В Челябинске проведут первый на Урале мастерский турнир по ММА

В качестве почетных гостей его могут посетить Александр Поветкин, Денис Лебедев и Петр Ян

В ближайшие выходные, 21—22 сентября, в челябинском дворце спорта «Юность» впервые проведут мастерский всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству ММА. Он посвящен памяти бойца «Витязя» Героя России Александра Потапова. В качестве почетных гостей на турнир в Челябинск могут приехать титулованные боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев, а также звезда ММА Петр Ян, сообщают организаторы соревнований.

Идея провести такой турнир принадлежит руководителю региональной федерации СБЕ ММА Даниле Кузьмину. Он служил с Александром Потаповым в ЦСН «Витязь», для него тот служит примером героизма, мужественности и сильного характера.

Но прежде чем организовать Всероссийский турнир, нужно было получить опыт в проведении менее масштабных соревнований. Такой опыт был получен, поэтому настало время браться за организацию ответственных соревнований.

«Мы хотим порадовать зрителей интересными боями, показать им сильных спортсменов. А еще порадовать участников наградной атрибутикой: кубками, медалями, памятными статуэтками и грамотами. Планируем праздничную атмосферу вокруг турнира: с ярким световым и музыкальным сопровождением, организовать видеотрансляцию и т. д. То есть сделать качественный и крутой продукт, который будет востребован любителями боевых единоборств»,— отметил Данила Кузьмин.

Планируется, что в турнире примут участие сильнейшие бойцы ММА от 16 лет и старше с разных уголков страны. Победители получат возможность выполнить мастерский норматив, а еще завоевать путевку на Кубок России, который пройдет в октябре этого года.

Свой сильнейший состав заявит на турнир и сборная Челябинской области. Организаторы рассчитывают, что ребятам помогут родные стены и они порадуют зрителей хорошими боями. А еще надеются, что южноуральские бойцы смогут выйти в финал.

«У нас есть много хороших и достойных ребят. Они на всероссийских турнирах уступали в полуфиналах, оказывались в шаге от звания мастера спорта. Я очень надеюсь, что на родной земле им удастся показать свой высокий уровень мастерства», — добавил Данила Кузьмин.

Посетят Челябинск и известные российские бойцы-профессионалы. По нашей информации, велика вероятность того, что почетными гостями турнира станут титулованные боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев. Отправлено приглашение посетить бои и звезде ММА Петру Яну.

Предварительные поединки турнира начнутся 21 сентября в 10:00. Финалы — 22 сентября в 17:00. Посетить бои с участием сильнейших российских бойцов ММА можно бесплатно, вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+