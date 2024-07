В Челябинске проведут международный турнир с участием топовых бойцов ММА

Он пройдет 23 августа во дворце спорта «Юность»

Стал известен полный состав участников международного турнира по смешанному боевому единоборству ММА, который пройдет 23 августа в челябинском дворце спорта «Юность». Зрители увидят 12 поединков с участием бойцов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Они сразятся в рамках турнира «Наше дело 85», организатором которого выступит Союз ММА России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На ринге челябинского дворца спорта «Юность» состоятся 12 поединков по смешанному боевому единоборству ММА. При этом семь из них войдут в предварительную программу турнира «Наше дело 85», а пять — в основной кард. Главным событием вечера станет противостояние легковесов мирового уровня, в котором звезда смешанных единоборств Эдуард «Львиное сердце» Вартанян (25 побед, 4 поражения) встретится с чемпионом Гран-при «Наше дело» Александром Грозиным (24 победы, 4 поражения, 1 ничья).

Со-главным поединком станет титульное противостояние топовых средневесов. Россиянин Дмитрий «Ганнибал» Арышев проведет бой с топовым соперником из Казахстана Дауреном Ермекововым. Поединок станет большим событием в мире ММА — впервые чемпионы сразу нескольких крупных организаций сразятся за вакантный титул лиги «Наше Дело». В рамках турнира также состоится и один женский поединок. В нем Анна Сафеева проведет защиту титула против соперницы из Бурятии Ульяны Фирсовой.

Международный турнир по ММА «Наше дело 85». Состав пар:

Предварительный кард:

Шодмон Назокатов (Таджикистан) vs Умар Магомедов (Россия)

Омар Айдемиров (Россия) vs Сурат Гараев (Азербайджан)

Рашид Койчакаев (Россия) vs Данила Волков (Россия)

Эркин Пратов (Россия) vs Максим Намитов (Россия)

Иван Грачев (Россия) vs Абдулхалим Джаватханов (Россия)

Магомед Вахаев (Россия) vs Айдиамад Абдурахмонов (Россия)

Давид Томаев (Россия) vs Рустам Жангоразов (Россия)

Главный кард:

Анна Сафеева (Россия) vs Ульяна Фирсова (Россия)

Наби Ашурлаев (Россия) vs Артур Арутюнян (Армения)

Павел Шульский (Россия) vs Ислам Вагабов (Россия)

Дмитрий Арышев (Россия) vs Даурен Ермеков (Казахстан)

Эдуард Вартанян (Россия) vs Александр Грозин (Россия)

Турнир «Наше дело 85» в Челябинске состоится 23 августа. Бои пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на событие в продажу поступят в ближайшее время.

Возрастное ограничение: 18+