Два челябинских бойца завоевали медали на чемпионате России по ММА

Андрей Грязных стал серебряным призером, а Ангелина Клинова — бронзовым

На завершившемся чемпионате России по ММА в Нижнем Новгороде две медали завоевали бойцы Челябинской области. Обладателем серебряной медали стал тяжеловес из Челябинска Андрей Грязных, а бронзовая награда у магнитогорской спортсменки Ангелины Клиновой. Еще два южноуральских спортсмена оказались за чертой призеров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На главный старт сезона в Нижний Новгород отправились четыре бойца Челябинской области. Двое из них возвращаются на родину с медалями. Так, в весовой категории свыше 120,2 кг серебряным призером стал Андрей Грязных. Челябинский боец, представляющий клуб «Уральский витязь», в полуфинале победил Никиту Шепелева из Самары, но в решающем поединке за золото уступил Аслану Хазботову из Республики Ингушетии.

Не лучшим образом провела турнир Ангелина Клинова из Магнитогорска. В весовой категории до 52,2 кг среди женщин она уступила Марине Овчинниковой из Перми. Однако это не помешало ей завоевать бронзу.

Чемпионат России по ММА. Мужчины. Весовая категория свыше 120,2 кг:

1. Аслан Хазботов (Республика Ингушетия).

2. Андрей Грязных (Челябинская область).

3. Тимур Арзуманов (Краснодарский край).

3. Никита Шепелев (Самарская область).

Еще два наших земляка, Гусен Абдулазизов (77,1 кг) и Александр Сергеев (83,9 кг), не смогли побороться за призовые места, а вместе с этим и за путевки на Всемирные игры дружбы — 2024.

В общекомандном зачете среди мужчин победу одержали представители Ингушетии. Второе место у команды из Москвы, третье — у ХМАО-Югры. У женщин вне конкуренции оказались спортсменки из Самарской области, опередившие сборные Чувашии и Пермского края соответственно.