Челябинские бойцы завоевали две медали на Кубке России по ММА

Призерами соревнований в Москве стали Александр Сергеев и Анна Кокшарова

В Москве завершился Кубок России по смешанному боевому единоборству ММА, собравшему более 100 участников из 31 региона. В турнире приняли участие три бойца из Челябинской области, двое из которых стали призерами соревнований: серебряная медаль в активе Александра Сергеева, бронза у Анны Кокшаровой, сообщает региональная Федерация СБЕ ММА.

Турнир в Москве собрал сильный состав участников. За победу в Кубке России бились титулованные спортсмены — победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Достойно на их уровне выступили и южноуральские бойцы из челябинского клуба «Уральский витязь».

Серебряным призером соревнований в весовой категории до 83,9 кг стал Александр Сергеев. Бронзу в дивизионе 52,2 кг завоевала Анна Кокшарова. Выступил в турнире также Гусен Абдулазизов в весе до 77,1 кг, однако он выбыл из борьбы за медали в предварительном раунде соревнований. Отметим, что все южноуральские бойцы занимаются под руководством тренера Данилы Кузьмина.

Автор: Лилия Полякова