Четыре южноуральских спортсмена выиграли Всероссийский турнир по ММА в Челябинске

В соревнованиях выступили 180 спортсменов из 22 регионов страны

В челябинском дворце спорта «Юность» завершился Всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству ММА. Он был посвящен памяти бойца «Витязь» Александра Потапова. В октагоне были представлены 180 спортсменов из 22 регионов страны. Челябинские бойцы завоевали четыре золотые медали, выполнив норматив мастера спорта, сообщают организаторы турнира.

Сборная Челябинской области заявила на турнир 58 бойцов, из них только 12 дошли до финала. Решающие поединки прошли на гала-вечере, который состоялся в ДС «Юность».

Победителями турнира стали Дмитрий Воязитов (61,2 кг), Кирилл Грязных (77,1 кг), Александр Сергеев (83,9 кг) и Алекса Ставинчук (52,2 кг). Все четыре наших земляка таким образом выполнили норматив мастера спорта.

«У меня финальный бой получился очень коротким. Даже расстроилась немного: я настраивалась на тяжелый трехраундовый бой. Но была уверена в себе, слушала советы тренера, поэтому и победила», — рассказала победительница турнира Алекса Ставинчук.

Украшением вечера стал показательный бой воспитанника клуба «Уральский витязь» Сергея Бодрякова. Спортсмен в упорной борьбе обыграл бойца из Кургана. Еще одна яркая концовка ждала зрителей в поединке челябинца Александра Сергеева и Василия Усанова из Свердловской области. Три раунда, минимальный отрыв — и единогласным решением победу присудили Александру.

В командном зачете сборная Челябинской области выиграла состязания среди юношей 16—17 лет, а еще стала второй в общем зачете соревнований. Президент региональной федерации СБЕ ММА Данила Кузьмин высоко оценил результаты южноуральских бойцов. Но добавил, что нашим землякам есть куда расти и над чем работать.

«Проведение памятного турнира важно, мы рассказываем о подвиге героя, который является достойным примером мужества и отваги. Пусть молодые ребята, помня о подвиге моего мужа, стремятся стать лучше, улучшают свои физические и внутренние качества», — рассказала Анастасия Потапова, супруга Героя России Александра Игоревича Потапова.

В планах организаторов — сделать Всероссийский турнир по ММА в Челябинске ежегодным.