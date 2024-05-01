По кочкам и немаленьким бугорочкам — в Челябинске провели триал-гонки

На старт вышли 32 экипажа на внедорожниках с пяти регионов Урала и гости из Казахстана

В Челябинске завершился этап RFC Double Challenge* — соревнования по джип-триалу на внедорожниках и кроссоверах. В этом году он собрал 32 экипажа из 5 регионов Урала, а также гостей из Казахстана, которые в двух категориях определили звание сильнейших. Участникам предстояло преодолеть 11 спецучастков разной степени сложности и продемонстрировать навыки пилотирования в непростых условиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания прошли в Тракторозаводском районе города Челябинска на специальной трассе в районе песчаных карьеров между Первым и Вторым озерами. На Южный Урал прибыли гонщики из Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан и даже Казахстана.

Состязания проводились в двух категориях: R3-стандарт (стандартные машины — внедорожники и кроссоверы) и R4-оригинал (серийные внедорожники, специально оборудованные автомобили).

Всем им необходимо было преодолеть 11 спецучастков различной уровни сложности. В каждом из них водителю и штурману нужно было продемонстрировать навыки пилотирования, умения преодолевать сложные препятствия — водные участки, ямы, рвы, небольшие горки и холмы.

Приятно удивило то, что состязания посетило много болельщиков. Они могли свободно перемещаться по территории автополигона и занимать свободные места у трассы, чтобы увидеть то, как экипажи мастерски преодолевают спецучастки.

Среди них были и необычные зрители. Посмотрите на этого красавца. Он тоже внимательно наблюдал за тем, как внедорожники преодолевали препятствия. Кстати, кто-нибудь знает породу этого четвероногого друга?

«Главная идея соревнований — показать доступность и безопасность формата данного вида гонок (как для участников, так и для их автомобилей), привлечь к спортивно-техническим видам спорта молодежь и увлеченных автоспортом людей», — отметил президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Алексей Братенев.

Формат соревнования — небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, но требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имеют мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника.

«Триал-гонки набирают популярность в нашей стране. Приятно, что в Челябинской области они уже на высоком уровне. Наши гонщики достойно представляют регион на всероссийских соревнованиях. Сегодня в нашей стране проходят различные этапы соревнований. Но, думаю, в ближайшем будущем будет проведен чемпионат России, в котором будут представлены сильнейшие экипажи страны», — считает председатель Челябинского регионального отделения Российской автомобильной федерации, чемпион СССР по авторалли Владимир Денисенко.

Состязания в Челябинске вошли в календарь соревнований RFC Russia. Ранее подобные триал-гонки прошли в Ростове и Воронеже, впереди — этапы в Хабаровском и Приморском краях, Иркутске, Ханты-Мансийске, Чите, Бурятии и Ставрополе. А заверит календарный сезон этап RFC в Москве 19 октября.

На состязаниях в Челябинске в классе R3 победу одержали Александр Беляев и Альберт Бикмухаметов на ВАЗ-НИВА. В классе R4 лучший результат показали Константин Беркович и Максим Ляхов на ЛАДА 4×4.

Организаторами мероприятия выступили Федерация автоспорта Челябинской области при поддержке Автомобильного завода «Урал».



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