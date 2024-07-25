В Челябинске проведут экстремальные гонки по дрифту и драг-рейсингу

Состязания по автоспорту на «Трассе74» смогут увидеть все желающие

На финишную прямую выходит подготовка к проведению двух экстремальных гонок в Челябинске — 3 и 4 августа на современном комплексе «Трасса74» зрители смогут увидеть состязания по дрифту и драг-рейсингу. Профессиональные пилоты покажут мастерство владения автомобилем, а увидеть это событие смогут бесплатно все желающие, сообщает региональный Минспорт.

Рев моторов и свист шин на высочайшей скорости — такую атмосферу обещают создать организаторы на предстоящем событии. 3 августа на «Трассе74» в Челябинске состоится Кубок-2024 по драг-рейсингу.

Состязания пройдут в пяти классах машин, а также состоится заезд мощных автомобилей на дистанцию 1/8 мили. Что это такое? Примерно такие состязания устраивали герои фильма «Форсаж»: спринтерский заезд на короткое расстояние с участием двух автомобилей.

Кроме того, в этот день будет организовано так называемое «дрифт-такси» — гости смогут сесть за пассажирское кресло пилота и ощутить на себе его профессиональные действия во время прохождения дрифт-испытаний.

А уже на следующий день, 4 августа, здесь же состоится Кубок Get Petrol по дрифту. Участникам предстоит побороться за главный приз и проявить все свое умение в вождении автомобиля.

Состязания пройдут 3—4 августа на «Трассе74» в Челябинске (ул. Северный Луч, 2д). Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+