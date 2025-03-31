Баскетболистки «Славянки» с победы стартовали в плей‑офф Высшей лиги

Челябинская команда на своей площадке уверенно выиграла у «Надежды‑2» из Оренбурга со счетом 72:56

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» не испытала проблем в первом матче плей-офф Высшей лиги. Челябинский клуб уверенно выиграл домашний поединок у дубля оренбургской «Надежды» — 72:56. Подопечные Евгения Рыжкова повели в серии 1-0 и уже в следующем поединке могут оформить выход в полуфинал турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По итогам регулярного чемпионата в Высшей лиге «Славянка-ЧКПЗ» заняла высокую третью позицию. Дубль оренбургской «Надежды» финишировал на 6-м месте. Разумеется, челябинская команда была фаворитом в этом противостоянии. Все-таки класс и мастерство игроков в ней на порядок выше. Но недооценивать соперника было нельзя. Да, в «регулярке» девушки из Оренбурга проиграли все четыре поединка «Славянке-ЧКПЗ», но в трех из них — в борьбе, с небольшим отрывом в счете.

Первый период только подтвердил это. На площадке шла абсолютно равная и упорная игра, что отразилось на табло — 16:16. Зато во втором периоде хозяйки площадки создали себе комфортный задел в счете, сделав рывок 11:0 за 4 минуты игры. Лидером атак южноуральской команды стала Мария Харчикова, набравшая 13 очков. Она реализовала 3 из 4 дальних бросков.

Баскетболистки «Надежды-2» после такого спурта пришли в себя не сразу. Но было уже поздно: девушек из Челябинска было уже не остановить. В итоге 36:22 после первой половины игры. Еще чуть улучшили разрыв в счете хозяйки площадки после третьего периода.

Заключительный отрезок матча команды начали при счете 56:37. Такие отрывы в женском баскетболе почти не отыгрываются. Должно было произойти что-то экстраординарное, чтобы ход матча перевернулся на 180 градусов. Этого не произошло. «Славянка-ЧКПЗ» довела поединок до логического завершения. В итоге 72:56 в нашу пользу!

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала.

31 марта. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 72:56 (16:16, 20:6, 20:15, 16:19).

«Славянка-ЧКПЗ»: Харчикова (18), Довнар (16), Ситникова (11), Васильева (7), Чекарева (7), Огородник (5), Гриценко (5), Пронкина (3), Строева, Тархова.

«Надежда-2»: Мурзанева (18), Голикова (16), Зуева (13), Прозорова (2), Ковалева (2), Кортунова (2), Юнина (2), Бабичева (1), Шапорова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Мавр сделал свое дело — Мавр может уйти. Разыгрывающая челябинской команды здорово провела первую половину игры, набрав в ней 13 очков. Во второй — тренерский штаб дал немного отдохнуть спортсменке.

Алена Довнар («Славянка-ЧКПЗ»)

Почти безупречный матч в исполнении мощного форварда. Сделала дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов.

Софья Мурзанева («Надежда-2»)

В очередной раз стала лучшей в составе своей команды. Была лидером на площадке, но один в поле не воин.

Счет в серии 1-0. Следующий матч команды проведут 5 апреля в Оренбурге. И он может стать последним в противостоянии. В случае победы «Славянка-ЧКПЗ» оформит выход в полуфинал турнира.

Фото: пресс-служба «Надежды» (Оренбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).