Киберспортсмены из челябинской спортшколы стали призерами городских соревнований по Dota 2

Они завоевали серебряные и бронзовые медали

Воспитанники первой в регионе муниципальной спортшколы по киберспорту, которая была организована на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, приняли участие в первых соревнованиях. Две команды стали призерами городского турнира в дисциплине Dota 2. При этом выступали ребята против соперников на 3—4 года старше себя, сообщает пресс-служба ИСТиС ЮУрГУ.

В городском турнире, организованном Колледжем креативных индустрий, были заявлены две команды отделения киберспорта спортшколы ЧТЗ. Их основу сформировали дети 12—13 лет, хотя принимать участие в соревнованиях могли школьники старше 16 лет. Но это не помешало ребятам успешно выступить в турнире по Dota 2.

Так, бронзовыми призерами стала команда Chippi Chippi (Илья Ледков, Ян Юсупов, Никита Муравьев, Дмитрий Черняк, Адам Мингажин и Глеб Прибытько), а серебро завоевала команда Chappa Chappa (Арсений Лашко, Сергей Габайдуллин, Тимофей Сухих, Тимур Панов, Сева Максимов и Денис Панков).

«Мы видим, что систематические занятия киберспортом позволяют ребятам повышать свой уровень мастерства. И нынешние их результаты — тому подтверждение. Киберспорт многогранен, в нем много спортивных дисциплин. Учащимся нашей спортшколы предстоит выбрать специализацию, в которой они будут совершенствовать свои навыки. Уверен, что многие из них смогут проявить и реализовать себя в киберспорте», — сообщил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что первая в Челябинске муниципальная спортшкола по киберспорту была открыта в декабре 2022 года. На сегодняшний день в ней занимаются более 80 детей 12—4 лет в специализированном классе, оборудованном по современным стандартам на базе ИСТиС ЮУрГУ.