Челябинская команда выиграла международный турнир по страйкболу

Ребята завоевали Кубок Speedsoft Russia в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился международный турнир Speedsoft Russia — 2024 по страйкболу, который собрал более 40 команд из России и Казахстана. Победителем соревнований среди юниоров стала челябинская команда Bunker Junior. Ребята выиграли у всех соперников в военно-тактической игре, завоевав не только золотые медали, но и Кубок чемпионов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Екатеринбурге проводились в нескольких возрастных категориях — среди взрослых команд, а также юниоров среди ребят 12—14 и 15—17 лет. В общей сложности в международном турнире выступили более 300 спортсменов из России и Казахстана.

Челябинская команда Bunker Junior заявила на соревнования четыре состава. Причем ребята отправились в Екатеринбург на брендированном автобусе, вызвав культурный шок у коллег.

Призерами соревнований стали две команды из Челябинска. Так, серебро завоевали ребята в возрастной категории 15—17 лет, а победителем турнира стала команда среди спортсменов 12-14 лет.

«Ребята три года шли к этой победе. В 2022 году они стали бронзовыми призерами, в прошлом году взяли серебро и вот теперь завоевали золото! Мы серьезно готовились к этому турниру, много тренировались. Рады тому, что все эти тактические наработки не прошли даром», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» тренер команды Дмитрий Бурдаков.

Отличилась челябинская команда и в соревнованиях среди ребят 15—17 лет. Здесь Bunker Juior — 2 стала серебряным призером. Причем в финальном поединке она уступила команде «Косотур» из Златоуста.

Кубок Speedsoft Russia — 2024 по страйкболу. Призеры соревнований:

Юниоры-I (12—14 лет):

1. Bunker Junior (Челябинск).

2. BTR Young (Екатеринбург).

3. Airsoft-Rus (Екатеринбург).

Юниоры-II (15—17 лет):

1. Косотур (Златоуст).

2. Bunker Junior — 2 (Челябинск).

3. Вымпел (Среднеуральск).

Абсолют (старше 18 лет):

1. Призрак (Санкт-Петербург).

2. Призрак Микс (Санкт-Петербург).

3. RADOGS (Санкт-Петербург).

Отметим, что в этом году челябинцы отличились на первенстве России по страйкболу. На соревнованиях в Санкт-Петербурге они завоевали серебряные медали.

Страйкбол — это командная военно-тактическая игра, которая в 2018 году была признана официальным видом спорта. В ней участники используют специальное страйкбольное пневматическое оружие, которое стреляет пластмассовыми шариками. Две команды игроков либо сражаются за условные точки на поле боя, либо пытаются «устранить» всех бойцов противника.