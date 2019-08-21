Челябинец стал чемпионом России по стрельбе из блочного лука

Чемпионат России проходил в Иркутске.

Челябинец Антон Булаев завоевал золотую медаль на чемпионате России по стрельбе из блочного лука, который проходил в Иркутске с 14 по 18 августа.

Южноуралец опередил в состязаниях в Иркутске Виктора Калашникова из Ямало-Ненецкого автономного округа и Лубсана Аюрова из Забайкальского края. В чемпионате страны участвовали 192 спортсмена из 22 регионов.

Антон Булаев вошел в состав национальной команды для участия в финале Кубка мира, который состоится в Москве с 4-го по 7-го сентября. Но прежде ученик главного тренера тренера сборной Челябинской области Валерия Чижова выступит в Кубке России, который сегодня стартовал в Чите.

«Я очень рад победе на чемпионате России. Она далась нелегко, потому что были серьезные соперники и плохие погодные условия. Также хочется успешно выступить на Кубке страны и подойти в полной боевой готовности к финалу Кубка мира, который пройдет в Москве», — поделился чемпион России и Европы по стрельбе из блочного лука Антон Булаев.

Отметим, что мастер спорта России международного класса Антон Булаев является чемпионом Европы по стрельбе из блочного лука. В конце июня добыл «золото» вторых Европейских игр в Минске, а в июле стал победителем 30-й Всемирной Универсиады в итальянском Неаполе.