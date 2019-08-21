На Южном Урале завершился этап Кубка России по кросс-триатлону

Соревнования проходили на озере «Тургояк».

В окрестностях Миасса во второй раз состоялся этап Кубка России по кросс-триатлону. Соревнования включают в себя плавание на открытой воде, велогонку и бег по пересеченной местности.

На старт вышло более 200 спортсменов в возрасте от 16 до 67 лет, которым было предложено две дистанции и два возможных формата участия: спринтерская дистанция — полкилометра вплавь, 10 километров на велосипеде и 3 — бегом. Или стандартная дистанция — полтора километра вплавь, 30 километров на велосипеде и 10 километров бега.

«Кроссом это называется потому, что дистанция непростая. Здесь только 30 процентов шоссейная дорога, а остальное — это огромные горы, камни, ухабы и так далее. Что на велоэтапе, что на беговом», — рассказала Ирина Сесюнина, организатор кросс-триатлона «Тургояк».

По сравнению с прошлым годом число участников возросло в два раза. География участников впечатляет: для участия в соревнованиях приехали спортсмены как из соседних регионов и стран, так и из Московской, Кировской областей и даже из Владивостока. Следить за ходом соревнований можно было в социальных сетях.

«Ту дистанцию, которая заложена — полтора километра, в принципе, я проплываю в бассейне. Единственное, пугала вода. Сразу можете меня отличить от профессионалов по отсутствию гидрокостюма. Но думаю, что в лимиты, которые заложены — четыре часа, должен уложиться», — поделился Станислав Сачко, участник кросс-триатлона из Тюмени.

Абсолютными победителями турнира стали Марина Белозерцева из Кировской области и Константин Астафьев из Новосибирской. В спринте лучшие результаты показали Милана Якубчик из Красноярского края и Андрей Мишанин из Челябинской области.