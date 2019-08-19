Детскую школу «Трактор» обеспечат новым оборудованием

Как изменятся спортивные объекты Челябинска, рассказали в мэрии.

Хоккейная школа «Трактор» получит станок для заточки ножей ледового комбайна. А в раздевалках для юных спортсменов появится новое синтетическое покрытие. Контракты на работы уже заключены. Об этом сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Ледовый комбайн во время работы производит одновременно 3 операции — убирает или срезает верхний слой ледового покрытия, собирает его в специальный бункер и заливает новый свежий слой. И заточка ножей является необходимым условием для создания качественного льда.

Рассказали в мэрии и о планах по развитию других спортивных объектов Челябинска.

«Завтра, 20 августа, состоится заключение контракта на ремонт футбольного поля стадиона «Сигнал», а в конце недели закончится обустройство площадки для воркаута на улице Октябрьской», — рассказал Сергей Авдеев.

Воркаут — это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях. Эти тренировки направлены на работу с собственным весом, повышение силы и выносливости.