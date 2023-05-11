В Челябинске прошло медийное взвешивание участников турнира по боксу «Битва на Урале»

В главном бою вечера состоится поединок Марк Петровский (Россия) vs Алехандро Соса (Аргентина)

В Челябинск прибыли все участники предстоящего вечера профессионального бокса «Битва на Урале». Сегодня, 11 мая, состоялось медийное взвешивание бойцов, которым завтра предстоит выйти на ринг ДС «Юность». Зрителей ждет 8 поединков, в том числе и главный бой между россиянином Марком Петровским и тяжеловесом из Аргентины Алехандро Сосой.

Медийное взвешивание участников боксерского турнира состоялось в конгресс-отеле «Малахит» в традиционном для такого мероприятия формате. Боксеры проходили официальную процедуру взвешивания, позировали на фото- и видеокамеры, а затем вставали друг к другу face2face. В центре внимания журналистов были участники главного боя — завтра во дворце спорта «Юность» сразятся чемпион мира — 2011 россиянин Марк Петровский и опытный аргентинец Алехандро Соса.

«Я начинаю свою карьеру в профессиональном боксе, пока без поражений иду. Не хочу портить статистику. Поэтому и настраиваюсь на бой серьезным образом. Соперник у меня опытный. Я еще боксом не занимался, а он уже выходил на профессиональный ринг. Титул чемпиона мира по любителям в профи не котируется, это совсем другой вид спорта. Буду стремиться завершить бой досрочно — пропустить меньше ударов и сохранить здоровье», — поделился ожиданиями от поединка Марк Петровский.

Организаторы готовы представить на суд публике 8 поединков, при этом 4 из них — выставочные бои с участием перспективных южноуральских боксеров. Президент промоутерской компании UralBoxingPromotions Евгений Вайнштейн полагает, что это удобный формат для любителей бокса, которые могут увидеть в деле как опытных спортсменов, так и одаренных ребят, которые только делают первые шаги на профессиональном ринге.

Солидарен с ним и главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Он считает, что такие поединки будут полезны для наших ребят.

«Для них это дебют на профессиональном ринге. Буду пристально следить за их поединками. Уверен, что они смогут показать качественные и интересные бои. Ну и, конечно же, жду ярких поединков от участников основной программы турнира», — говорит Фаригат Касымов.

Одним из организаторов турнира является спортивный директор промоутерской компании UralBoxingPromotions Константин Пономарев. Известный в прошлом боксер-профессионал раньше сам выходил на ринг челябинского дворца спорта «Юность», однако в этот раз у него другая роль и функции.

«Теперь я оказался по ту сторону ринга, но волнение охватывает не меньшее. Была проведена большая организационная работа, и хочется, чтобы любители бокса получили удовольствие от просмотра боев. Ребята приехали, чтобы показать красивые поединки. Советую всем прийти и поддержать их. Уверен, что они не разочаруют зрителей», — говорит Константин Пономарев.

Турнир по профессиональному боксу «Битва на Урале». Челябинск, 12 мая. ДС «Юность». Состав пар:

Выставочные бои

1. Дониёр Назаров (Челябинск) vs Михаил Гильметдинов (Курган)

Весовая категория до 67 кг. 4 раунда

2. Ильяс Додаржонов (Челябинск) vs Алексей Кошкин (Златоуст)

Весовая категория до 75 кг. 4 раунда

3. Антон Касимовский (Челябинск) vs Алексей Кузин (Нижний Тагил)

Весовая категория до 71 кг. 4 раунда

4. Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) vs Владислав Хотенов (Ульяновск)

Весовая категория до 67 кг. 4 раунда

Основные бои

1. Максим Стахеев (Россия) vs Артем Ткаченко (Россия)

Весовая категория до 52,1 кг. 4 раунда

2. Луис Мигель Байона (Куба) vs Мирзакамол Нематов (Узбекистан)

Весовая категория до 69,9 кг. 6 раундов

3. Андрей Стоцкий (Россия) vs Максим Чемезов (Россия)

СОГЛАВНЫЙ БОЙ. Весовая категория до 90,7 кг. 6 раундов

4. Марк Петровский (Россия) vs Максимилиано Алехандро Соса (Аргентина)

ГЛАВНЫЙ БОЙ. Весовая категория свыше 90,7 кг. 8 раундов

Напомним, что вечер профессионального бокса «Битва на Урале» пройдет в челябинском ДС «Юность» 12 мая (начало — в 19:00). Зрители увидят 4 выставочных поединка и 4 боя с участием звезд российского бокса. В главном бою вечера на ринг выйдет чемпион мира — 2011 Марк Петровский. Зрители также увидят поединки с участием перспективных челябинских спортсменов, среди них — перспективный боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий, а также Максим Стахеев и представляющий Южный Урал кубинец Мигель Байона.

Организаторами вечера профессионального бокса «Битва на Урале» выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области.