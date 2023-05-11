Кубинский боксер переехал жить в Челябинск ради карьеры, а не красивых женщин

Мигель Байона рассказал, чем его восхитил и удивил Южный Урал

Кубинский боксер-профессионал четыре года назад переехал жить и тренироваться в Челябинск. Теперь он сносно разговаривает на русском языке, обрел новую любовь и мечтает завоевать чемпионский титул. Мигель Байона в интервью Первому областному рассказал о том, что в восторге от пельменей и русской кухни, почему не может привыкнуть к уральским морозам и какова истинная причина его переезда в Россию.

Мигель Байона начинал свою боксерскую карьеру в восьмилетнем возрасте. В небольшом городке в 200 км от Гаваны — столицы Кубы. Для этой страны бокс — национальный вид спорта. Неслучайно по количеству завоеванных золотых медалей на Олимпийских играх кубинская команда уверенно держит второе место (37 наград высшей пробы). Для сравнения: у лидера, сборной США, 50 золотых медалей в боксе, советские спортсмены 14 раз становились олимпийскими чемпионами, российские — 10.

«Да, школа бокса у нас очень хорошая. Много ребят занимаются этим видом спорта, потому что хотят научиться постоять за себя, дать отпор хулиганам. На Кубе есть много клубов и хороших тренеров по боксу. Поэтому и многие мои земляки успешно выступают на Олимпийских играх и чемпионатах мира, побеждают на профессиональном ринге», — рассказывает Мигель Байона.

Кубинец понимает то, о чем его спрашивают. Но красиво и складно выражать свои мысли на русском языке пока еще не может. Поэтому здесь и далее буду приводить его слова с небольшой литературной обработкой так, чтобы передать общий смысл высказываний Байоны.

Мигель признается, что очень сложными для него были первые два года жизни в Челябинске, куда он переехал в 2019 году в 19-летнем возрасте. Языковой барьер, незнакомая обстановка, отсутствие рядом близких друзей и родственников не давали ему почувствовать себя в России своим. Но затем все как-то постепенно нормализовалось. Хотя к некоторым моментам в жизни еще не привык.

«Куба — жаркая страна, круглый год 30—35 градусов тепла. В России все иначе, очень холодно зимой. Я боюсь уральских морозов, тяжело их переношу. Покупаю теплые куртки, но они не помогают. Зимой я становлюсь медведем — прячусь от холода дома и по городу стараюсь не гулять», — признается Мигель.

Решился на такие перемены в жизни кубинец неспроста. По его словам, Куба — экономически не самая развитая страна, много людей живут за чертой бедности. И даже успешным спортсменам, в том числе боксерам, сложно заработать много денег. Только топовые чемпионы становятся успешными в финансовом плане людьми. Поэтому и Мигель Байона долго не раздумывал, когда на турнире в Москве известный в прошлом челябинский боксер-профессионал Константин Пономарев предложил переехать на Южный Урал.

Кубинец подписал контракт с компанией UralBoxingPromotions и теперь представляет ее интересы на всех турнирах по профессиональному боксу. Возможность заработать себе на жизнь и реализовать себя в боксе и стали главными факторами в принятии такого решения.

«Честно скажу: ехал в Россию ради денег. Ну и, конечно, получить возможность реализовать себя в боксе. Промоутеры организуют для меня бои с сильными соперниками, дали хорошие условия для тренировок. Я верю, что в Челябинске могу выйти на топовый бой и стать чемпионом», — признается Байона.

А как же красивые девушки? Есть же стереотип, что многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы найти себе симпатичную и покладистую жену. Кубинец согласен, что в нашей стране женщины и впрямь красивые. А еще видит их добрыми. Но о браке с россиянкой пока не думает, хотя в Челябинске Мигель уже познакомился с девушкой.

Правда, называть ее имя и показывать фото категорически отказывается. Отношения у них вроде и серьезные, но бокс для кубинца стоит на первом месте. Уже завтра, 12 мая, Байона проведет важный бой во дворце спорта «Юность», но при подготовке к нему исключил встречи с любимой девушкой.

«Это мое правило, ничто не должно меня отвлекать от предстоящего боя. Даже девушка. Я могу с ней по телефону поговорить, поинтересоваться, как у нее дела. Вот закончится поединок и тогда сходим вместе в кафе, ресторан или просто прогуляться по городу», — объясняет боксер.

Кстати, о еде. Мигель неплохой повар, может сам себе приготовить обед или ужин. Не сказать, что он гурман, но русская кухня произвела на него большое и приятное впечатление. Говорит, что борщ и пельмени готов есть хоть каждый день. «Еще шаурма нравится! А это не русская еда, да? Ну и ладно — пельмени все равно круче», — добавляет Байона.

На профессиональном ринге Мигель Байона провел пять поединков и во всех одержал победы, причем три — нокаутом. Завтра в турнире «Битва на Урале» ему предстоит сразиться с узбеком Мирзакамолом Нематовым — более опытным соперником. Но кубинец выглядит в этом противостоянии фаворитом. Умение держать удар, работа на дистанции, технический арсенал у него на порядок выше. И есть такое ощущение, что Байона созрел для большого титульного боя. Промоутерам пора выводить бойца на новый, топовый уровень.

«Я готов биться с любым соперником. И очень хочу выйти на большой бой. Это то, к чему я стремлюсь всю свою карьеру. Ради этого я и приехал в Челябинск — чтобы стать сильным бойцом. Моя цель — чемпионский пояс», — уверенности боксера можно только позавидовать.

Завтра мы увидим, насколько кубинец готов к тому, чтобы выйти на новый для себя уровень. Может быть, предстоящий бой и станет тем трамплином на пути к славе. И громкой победе, о которой он так мечтает и ради которой готов пожертвовать многим, если не всем...

Фото Виталия Визаулина, организаторов турнира «Битва на Урале» и из личного архива Мигеля Байоны.

