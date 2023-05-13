Боксер Марк Петровский нокаутировал Алехандро Соса на турнире в Челябинске

В «Битве на Урале» состоялись восемь боев с участием звезд российского и мирового бокса

В Челябинске завершился вечер профессионального бокса «Битва на Урале», в главном бою которого уверенную победу одержал чемпион мира-2021 Марк Петровский. Российский боец нокаутировал в первом раунде аргентинца Алехандро Соса. В соглавном бою также досрочно завершил победой свой поединок в тяжелом весе начинающий свою карьеру на профессиональном ринге челябинец Андрей Стоцкий.

Всего в рамках турнира «Битва на Урале» были представлены 8 поединков, четыре из которых были выставочными — в них для многих из участников это был дебют на профессиональном ринге. Так, первые свои победы одержали Дониер Назаров (Челябинск), Алексей Кошкин (Златоуст), Алексей Кузин (Нижний Тагил) и Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск).

«Эти бои хоть и были выставочными, но получились зрелищными и конкурентоспособными. В каждом из них сохранялась интрига до финального гонга. Уверен, что такие поединки помогут ребятам получить нужный опыт и станут трамплином на пути к покорению новых вершин как в любительском, так и профессиональном боксе», — считает главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов.

В основной программе турнира были представлены четыре поединка, которые в прямом эфире смотрели зрители телеканала Матч.Боец. Открыл главную часть вечера бой во втором наилегчайшем весе между местным боксером Максимом Стахеевым и Артемом Ткаченко. В равном бою чуть предпочтительней выглядел боец из Челябинска, одержавший победу единогласным решением судей.

Достойное сопротивление оказал кубинцу Луису Мигелю Байоне соперник из Узбекистана Мирзакамол Нематов. В 6-раундовом поединке в первом среднем весе также единогласным решением судей победа была присуждена латиноамериканцу, который уже 4 года живет и тренируется в Челябинске.

Два главных вечера боя получились скоротечными. В соглавном бою в первом тяжелом весе Андрей Стоцкий нокаутировал опытного Максима Чемезова. В главном бою в супертяжелом весе чемпион мира-2021 Марк Петровский уверенно разобрался с гостем из Аргентины Максимилиано Алехандро Соса.

«Настраивался на тяжелый бой, на все 8 раундов. Но удачно попал в самом дебюте поединка. Поэтому решил соперника не отпускать, а добивать и завершать досрочно. Приятно оказаться в Челябинске и увидеть то, как здесь любят бокс. Удивлен тем, что арена собрала полные трибуны», — подвел итог своему бою Марк Петровский.

По словам одного из главных организаторов турнира, основателя и президента компании UralBoxingPromotions подобные турниры с участием боксеров-профессионалов будут проводить в Челябинске на регулярной основе.

«Вы сами все видите — на 4-тысячной арене был почти что аншлаг. Это значит, что любители бокса соскучились по красивым и зрелищным боям. Ну и у нас есть немало перспективных ребят, которым нужна соревновательная практика и опыт», — отметил Евгений Вайнштейн.

Основные бои. Результаты поединков. Победители названы первыми:

Максим Стахеев (Россия) — Артем Ткаченко (Россия)

Луис Мигель Байона (Куба) — Мирзакамол Нематов (Узбекистан)

Соглавный бой. Андрей Стоцкий (Россия) — Максим Чемезов (Россия)

Главный бой. Марк Петровский (Россия) — Максимилиано Алехандро Соса (Аргентина)

Выставочные бои. Результаты поединков. Победители названы первыми:

Дониёр Назаров (Челябинск) — Михаил Гильметдинов (Курган)

Алексей Кошкин (Златоуст) — Ильяс Додаржонов (Челябинск)

Алексей Кузин (Нижний Тагил) — Антон Касимовский (Челябинск)

Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) — Владислав Хотенов (Ульяновск)

Организаторами турнира по профессиональному боксу «Битва на Урале» в Челябинске выступили промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области.



