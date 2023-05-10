Бои будут огненными — боксеры пообещали устроить шоу в «Битве на Урале»

Участники турнира провели первую тренировку в Челябинске

Послезавтра, 12 мая, в челябинском дворце спорта «Юность» пройдут бои турнира «Битва на Урале» с участием звезд российского и мирового профессионального бокса. Его участники уже прибыли в Челябинск и провели первую совместную тренировку. Челябинцы Максим Стахеев и Андрей Стоцкий заверили, что порадуют зрителей красивыми боями, кубинец Мигель Байона рассказал, почему решился на переезд в Россию, а аргентинец Алехандро Соса пообещал, что даст бой чемпиону мира Марку Петровскому.



Организация турнира по профессиональному боксу «Битва на Урале» подходит к финишной прямой. В основном файткарде представлены четыре поединка, в главном из которых состоится бой тяжеловесов Марк Петровский (Россия) vs Алехандро Соса (Аргентина). Кроме того, перед основной программой вечера пройдут еще четыре выставочных боя с участием перспективных боксеров Челябинской области.

Практически все участники основных боев турнира уже прибыли в Челябинск и провели первую тренировку на южноуральской земле. В их числе и два наших земляка, которые проходили подготовку к боям во Владикавказе под руководством одного из самых успешных специалистов в мире профессионального бокса Виталия Сланова, — Андрей Стоцкий и переехавший на Южный Урал кубинец Мигель Байона.





«Всю базовую основу и подготовку заложили на Юге России. Теперь тренировки проводим в лайтовом режиме. Но не расслабляемся, ждем с нетерпением старта турнира. За меня придут поболеть друзья и родственники, а еще супруга с маленькой дочуркой. Хочу их порадовать не только победой, но и красивым боксом. Планирую завершить бой досрочно», — поделился своими ожиданиями от боя тяжеловес Андрей Стоцкий.



Планирует закрепить успех и не знающий поражений на профессиональном ринге кубинец Мигель Байона. Он уже четыре года живет и тренируется в Челябинске, успел подучить русский язык, привыкнуть к уральским морозам и даже познакомиться с красивой девушкой (ее имя он держит в секрете). Не знаю, знакома ли ему песня из советского фильма про самолеты и девушек, но накануне ответственных боев кубинец предпочитает быть в одиночестве.



«Мне нужно сейчас быть предельно собранным и сконцентрированным. И со своей девушкой общаюсь только по телефону. Вот одержу победу, тогда и можно будет встретиться, прогуляться по городу. Я ставлю перед собой максимальные задачи, хочу выйти на большой титульный бой», — говорит Мигель Байона.



Серьезно настроен на предстоящий бой и челябинец Максим Стахеев. Для него это будет уже второй поединок на профессиональном ринге. И завершать его поражением в присутствии родных и близких он не намерен.

«Физическая форма у меня хорошая, держал ее в нужном тонусе после победного для меня „Кубка Танкограда“. Поэтому к предстоящему турниру больше готовились тактически, изучали сильные и слабые стороны соперника», — добавил Максим Стахеев.



Все вышеперечисленные, как вы уже могли понять, находятся в хороших кондициях. Поэтому и сам характер тренировки для них был щадящим — небольшой кросс, работа «на лапах», бой с тенью и небольшая разминка. Но куда в более активном режиме занимался прибывший накануне в Челябинск аргентинец Алехандро Соса. Работал на «груше» так, как будто готовил себя к затяжному бою. Не прошло и 20 минут с начала тренировки, как латиноамериканец был мокрым с головы до ног от пота.

«Если хочешь выиграть, надо много над собой работать. Знаю, что у нас будет очень сложный поединок. Но я постараюсь сделать что могу и добиться победы. Соперник серьезный, он не инопланетянин, и его тоже можно огорчить», — сообщил Алехандро Соса журналистам.





Что касается Марка Петровского, то он прилетает в Челябинск сегодня вечером. Эксперты профессионального бокса называют его одним из самых перспективных российских тяжеловесов. 24-летний спортсмен в 2021 году завоевал золото чемпионата мира и теперь планирует добиться успеха в профи — в его активе уже есть три победных боя, в том числе 2 — нокаутом.



Напомним, что турнир по профессиональному боксу «Битва на Урале» пройдет 12 мая в челябинском ДС «Юность». Зрители увидят 4 выставочных поединка и 4 боя с участием звезд российского бокса. Организаторами турнира выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области.



Приобрести билеты на спортивное событие можно в городских зрелищных кассах или на сайте.

Возрастное ограничение: 18+